Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 18 de mayo

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.420 en Banco Nación. En paralelo, durante la última semana, la bolsa en Wall Street cayó a su nivel más bajo en dos meses y el riesgo país se mantuvo arriba de los 500 puntos.

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

A pesar de que Wall Street alcanzó nuevos máximos durante la semana, el mercado argentino mostró una tendencia negativa. El índice S&P Merval retrocedió 2,1% y volvió a niveles similares a los observados en marzo, mientras que los bonos también cerraron en baja y el riesgo país avanzó hasta los 538 puntos. En paralelo, el Banco Central logró adquirir USD 600 millones en el mercado cambiario.

El dólar mantuvo una dinámica relativamente estable, pero los activos argentinos no lograron acompañar el optimismo internacional. Sin embargo, el dato de inflación de abril, que confirmó expectativas de desaceleración, ayudó a limitar una caída mayor en las cotizaciones locales.

En Estados Unidos, aunque el viernes los principales indicadores de Nueva York corrigieron más de 1% debido a preocupaciones inflacionarias vinculadas al fuerte aumento de los precios de la energía, un día antes se habían registrado récords históricos. El S&P 500 alcanzó los 7.500 puntos, el Dow Jones industrial superó los 50.000 puntos y el Nasdaq tecnológico llegó a los 26.700 puntos.

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el S&P Merval perdió 2,2% en pesos y terminó en 2.707.868 puntos. Medido en dólares mediante el “contado con liquidación”, la baja fue de 2,5%, marcando así el valor más bajo de los últimos dos meses, un nivel que no se veía desde el 17 de marzo.

Entre las acciones destacadas, YPF logró avanzar 2,8% en dólares y se mantuvo cerca de los USD 44, favorecida por el fuerte repunte del petróleo. El Brent del Mar del Norte aumentó alrededor de 15% y cerró por encima de los USD 109 por barril para contratos de julio. En el mismo sector energético, Vista Energy registró una mejora de 10%.

en dólares y se mantuvo cerca de los USD 44, favorecida por el fuerte repunte del petróleo. El aumentó alrededor de y cerró por encima de los USD 109 por barril para contratos de julio. En el mismo sector energético, registró una mejora de También llamó la atención el desempeño de Satellogic, empresa vinculada a Endeavor dedicada al desarrollo y lanzamiento de satélites, cuyas acciones se dispararon 23% en la semana. Con este movimiento, acumula una suba cercana a 400% en lo que va de 2026.

empresa vinculada a Endeavor dedicada al desarrollo y lanzamiento de satélites, cuyas acciones se dispararon 23% en la semana. Con este movimiento, acumula una suba cercana a 400% en lo que va de 2026. Entre los papeles con peor rendimiento apareció Mercado Libre, que retrocedió 5,3% afectada por la reacción del mercado a su último balance trimestral. También sufrieron caídas Banco Supervielle, con una baja de 4,3%, y Bioceres, que perdió 12,2%.

dólar lunes 18 de mayo WEB

Por otro lado, los bonos soberanos en dólares, tanto Globales como Bonares, dejaron atrás el impulso que habían mostrado tras la mejora de calificación de Fitch a “B-”. En promedio, estos títulos registraron una caída semanal de 1,5%. A su vez, el riesgo país elaborado por JP Morgan aumentó unas 26 unidades y finalizó en 538 puntos básicos.