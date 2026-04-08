Euforia en los mercados: se desplomaron el dólar y el riesgo país

El cese del fuego por 20 días entre EE.UU. e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz , un punto neurálgico por donde circula el 20% del petróleo mundial, desató un miércoles de euforia en los mercados internacionales, incluyendo Argentina.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 7 de abril

Precio oficial del dólar hoy en Argentina: a cuánto abre este miércoles 8 de abril

El riesgo país , el indicador que mide el sobrecosto del financiamiento externo, registró una caída significativa de 59 unidades, situándose en los 551 puntos básicos. El retroceso del 9,67% representa el valor más bajo desde principios de marzo, reflejando una recuperación del apetito por el riesgo tras el pico de incertidumbre que había provocado el estallido del conflicto bélico.

La baja es consecuencia de que los títulos Bonares treparon 1,17% (AL41D) y los Globales lo hicieron hasta 1,24% (GD35D).

Además, el optimismo se trasladó a los activos argentinos en Nueva York, donde los ADRs bancarios encabezaron la tendencia alcista .

Las acciones del BBVA treparon un 8%, seguidas de cerca por Banco Macro (7,3%) y Supervielle (6,9%) , en un contexto donde el sector financiero parece haber dejado atrás el castigo sufrido durante las semanas de guerra.

Sin embargo, la jornada mostró una marcada disparidad sectorial: mientras los bancos festejaban, las energéticas sufrieron el desplome del crudo. La cotización del barril de Brent se hundió un 16,15%, regresando a los USD 91, lo que arrastró las acciones de Vista Energy (-8,9%) e YPF (-4,2%) a terreno negativo. En tanto, Transportadora de Gas del Sur cede 4,6% y Pampa Energía, un 3,2%

Estrecho de Ormuz, principal corredor marítimo del petróleo en el mundo Ormuz vuelve a operar mientras EE.UU. endurece su postura contra Irán Getty

En el mercado doméstico, la Bolsa porteña logró capitalizar este clima de alivio con una suba del 0,7%, consolidando un valor cercano a las tres millones de unidades.

El "rally" global, que comenzó con fuertes alzas en las bolsas de Asia y se extendió a los principales índices de Europa y Wall Street, le permite a la Argentina recuperar algo de la calma financiera que se había vislumbrado a finales de enero.

En Wall Street, el índice S&P 500, que reúne a las 500 empresas más importantes que cotizan en la Bolsa de Nueva York, abrió esta mañana con una suba del 2,29%. El índice tecnológico Nasdaq se destacaba con un 2,87% y el industrial Dow Jones avanzaba 2,78%.

Por otra parte, la Bolsa de Shanghái trepó un 2,69% y el Nikkei japonés un 5,39%. París tuvo 4,26% y Londres, 2,74%.

A cuánto cotiza el dólar hoy

En el Banco Nación, el dólar minorista cede $10 este miércoles y cotiza a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/2041878379310317572?s=20&partner=&hide_thread=false Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/oKR2xz5Jsh — Prensa BNA (@prensabna) April 8, 2026

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.826,50 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra: $1.380

Venta: $1.390 (-$5)

dólar miércoles 1 de abril Dólar hoy, 8 de abril WEB

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.427,86 (- $2,30)

Venta: $1.428,25 (- $3,02)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.