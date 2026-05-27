27 de mayo de 2026 - 17:49

Tras el desembolso del FMI, el Riesgo País perforó los 500 puntos y las acciones treparon hasta 10%

El avance de los bonos soberanos impulsó esta caída del 2%, manteniendo su racha positiva. El descenso acumulado ya alcanza los 69 puntos.

Este miércoles, el riesgo país de Argentina descendió a menos de 500 puntos.

Este miércoles, el riesgo país de Argentina descendió a menos de 500 puntos.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Riesgo País volvió a operar en baja este miércoles y perforó la barrera de los 500 puntos tras la mejora de los bonos argentinos. El indicador elaborado por JP Morgan cayó 10 unidades durante la jornada -manteniendo su racha positiva-, equivalente a un descenso del 2% y se ubicó en 498 puntos.

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La última vez que el índice había operado en niveles similares fue a comienzos de mayo, cuando llegó a tocar los 496 puntos luego de la mejora en la calificación crediticia que otorgó la agencia Fitch. En lo que va del mes, el descenso acumulado ya alcanza los 69 puntos.

La baja del riesgo país estuvo acompañada por una fuerte recuperación de los activos argentinos. Las acciones que cotizan en Wall Street registraron subas de hasta 10%, mientras que los bonos soberanos avanzaron cerca de 1% en la rueda.

Acciones, bonos y dólar

En tanto, los ADR de las empresas argentinas registran subas encabezadas por Banco Macro (8,6%), Telecom (6,5%) y Supervielle (6,3%). Únicamente Ternium (-0,4%) y Tenaris (-3,2%) retroceden en la cotización de sus papeles.

En la plaza local, el Merval avanza 4,4% hasta los 3.059.308,98 puntos. Los papeles de Supervielle (8,3%), Banco Macro (8,1%) y Telecom (5,3%) lideran las ganancias en la Bolsa porteña.

En paralelo, el dólar oficial se mantuvo sin cambios y cotizó a $1430 en el Banco Nación. El dólar blue operó en $1440, mientras que los financieros mostraron leves bajas: el MEP se negoció en torno a $1427 y el contado con liquidación cerca de $1480.

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