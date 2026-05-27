Jimena Latorre aseguró que Mendoza busca consolidarse como polo de conocimiento e inversiones mineras.

Con un mensaje centrado en el conocimiento geológico, la atracción de inversiones y el posicionamiento internacional de Mendoza, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , encabezó la apertura del evento Argentina Rocks , un encuentro que reune a empresas de exploración, servicios geológicos, especialistas y referentes vinculados a la actividad minera.

Durante su intervención, la funcionaria sostuvo que la elección de Mendoza como sede no fue casual, sino que responde tanto al potencial geológico como al lugar que la provincia comenzó a ocupar dentro de la agenda minera internacional.

“Argentina Rocks es un encuentro donde las principales empresas de exploración, de servicios geológicos, los profesionales de la geología, se reúnen para poner en común sus prácticas, sus técnicas, los resultados de estudios que hacen a lo largo y a lo ancho del mundo, y el potencial en particular de Mendoza es lo que los ha llevado a elegir este lugar neurálgico”, afirmó.

En esa línea, señaló que la provincia cuenta con ventajas estratégicas que exceden sus recursos naturales. “Tenemos que tener en cuenta que tenemos un posicionamiento geográfico y geopolítico muy interesante en función de la visión de la minería. Entonces, eso es lo que los ha llevado también a elegir Mendoza ”, expresó.

Latorre también vinculó esta elección con el proceso que, según indicó, viene atravesando la provincia en los últimos años. “Más allá de que Mendoza, como ustedes vienen viendo, se viene posicionando en el mapa minero mundial como un lugar de atracción de inversiones y también de generación de conocimiento. Eso es lo que ha motivado que distintas cumbres, congresos, ferias relacionadas con la materia hayan vuelto a elegir Mendoza como parte de su agenda institucional”, sostuvo.

La ministra planteó además que el desafío para la región no pasa únicamente por contar con recursos minerales, sino por generar las condiciones para convertirlos en desarrollo económico y tecnológico.

“Conocemos el potencial geológico que tiene la provincia de Mendoza, que tiene la región andina, porque es algo en lo que coincidimos con muchos de los que hoy nos visitan, del vecino país de Chile, de Perú, de Bolivia. Pero la diferencia entre tener esos recursos bajo la tierra y poder producirlos, monetizarlos, extraerlos, darles un valor económico que aporten efectivamente a la reconversión de nuestra matriz energética, a la electrificación de nuestras ciudades, a mejores tecnologías y al bienestar de nuestra población, necesita imprescindiblemente de mayor conocimiento”, afirmó.

En ese marco, remarcó que el Gobierno provincial trabaja con estrategias diferenciadas según las zonas del territorio. Indicó que en el sur mendocino se están impulsando inversiones mineras con 65 proyectos ya aprobados y bajo un esquema de seguridad jurídica para el sector. En paralelo, explicó que en el norte provincial el foco está puesto en profundizar el conocimiento geológico y ambiental como paso previo para futuras etapas exploratorias.

Según la ministra, el contexto actual abre una ventana de oportunidad para el desarrollo de nuevos proyectos privados tanto en Mendoza como en el conjunto de la región andina. También subrayó que el crecimiento del sector requerirá avanzar en mayores niveles de articulación e integración regional entre países que comparten características geológicas y desafíos comunes en materia energética y minera.

El encuentro volvió a poner sobre la mesa una idea que se repite en distintos foros del sector: que el conocimiento geológico y ambiental aparece cada vez más como una condición previa para transformar potencial en proyectos concretos y para sostener la competitividad de los territorios en la carrera global por los minerales críticos.