El Banco Nación lanzó préstamos para quienes deben más de 3 meses de tarjeta: 35% de interés y hasta 96 cuotas

Ante el aumento de la morosidad de las familias argentinas, el Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó nuevas líneas de préstamos destinadas a refinanciar deudas de tarjetas de crédito y consolidar obligaciones financieras. La medida apunta a asistir a clientes que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos económicos en un contexto marcado por el encarecimiento del crédito y el incremento del riesgo de impago.

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Banco Nación lanzó un "kit de soluciones" para que las familias puedan saldar sus deudas

El programa contempla una línea denominada “Consolidación de deudas”, dirigida a personas que perciben sus haberes a través del banco. Esta herramienta permite reunir compromisos financieros tanto del propio BNA como de otras entidades bancarias, con el objetivo de facilitar la organización de pagos y reducir la presión sobre las finanzas personales.

Según informó la entidad, estos préstamos cuentan con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y plazos de devolución de hasta 72 meses.

Además, el Banco Nación habilitó la refinanciación de saldos de tarjetas de crédito emitidas por la propia entidad para clientes que registren hasta 90 días de mora. En estos casos, la TNA será del 35% y el financiamiento podrá extenderse hasta 60 meses.

Para quienes superen los 90 días de atraso, el banco también ofrece alternativas especiales de refinanciación con plazos de hasta 96 meses.

La decisión se conoce en medio de un fuerte deterioro en los indicadores de morosidad. De acuerdo con datos del Informe de Política Monetaria del Banco Central y cifras oficiales del BNA, la mora de las familias argentinas alcanzó el 11,5%, el nivel más alto en más de 15 años.

El segmento más afectado es el de los préstamos personales, donde la morosidad trepó al 14,2%, mientras que en tarjetas de crédito se ubica en el 11,7%.

El lanzamiento de estas líneas de asistencia financiera se produjo luego de las declaraciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien afirmó que la entidad no rescataría a las familias endeudadas y que la crisis de pago debía representar “un proceso de aprendizaje para los bancos”.

En ese contexto, desde el Banco Nación señalaron que el objetivo es “empujar al mercado a que ensayen programas para refinanciar a sus clientes”, frente a tasas activas que, en algunos casos, llegan a triplicar la inflación.

La entidad aseguró que busca brindar herramientas para una “administración ordenada, previsible y sostenible” de la economía personal de sus clientes.