27 de mayo de 2026 - 10:12

Triquinosis: en Mendoza buscan concientizar y prevenir

Producción y Salud pusieron en marcha una campaña de prevención contra la triquinosis. Síntomas y principales modos de contagio.

Triquinosis

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Gentileza Gobierno Mendoza
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección Provincial de Ganadería, y el Ministerio de Salud pusieron en marcha una campaña de prevención de triquinosis con el objetivo de reforzar las acciones de concientización, educación sanitaria y articulación con municipios, productores, elaboradores y entidades vinculadas al sector porcino.

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La iniciativa busca promover el análisis obligatorio de carnes porcinas, advertir sobre los riesgos del consumo de productos sin control sanitario y fortalecer las buenas prácticas de producción y comercialización. Además, apunta a sensibilizar a la población durante los meses de mayor riesgo, especialmente en la temporada invernal, cuando aumenta la elaboración y consumo de chacinados caseros.

Desde ambos organismos recordaron que la triquinosis es una enfermedad zoonótica prevenible que se transmite principalmente por el consumo de carne de cerdo y derivados crudos o mal cocidos, elaborados sin los análisis sanitarios correspondientes en establecimientos habilitados. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, dolores musculares y articulares, hinchazón de párpados, diarrea, vómitos, dolor abdominal y malestar general.

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La iniciativa está dirigida a productores porcinos, elaboradores artesanales de chacinados, faenadores, carnicerías, comercios y consumidores urbanos y rurales. Como parte de las acciones territoriales, se desarrollarán charlas y capacitaciones para productores, municipios y escuelas agrotécnicas, además de operativos sanitarios con toma de muestras y difusión de laboratorios habilitados.

Desde la Dirección de Ganadería remarcaron “la prevención comienza en el establecimiento” y que “un análisis de la materia prima, a tiempo protege a toda la comunidad”. La campaña también busca consolidar una cultura de prevención y fortalecer la producción responsable en toda la cadena porcina provincial.

En ese marco, las autoridades recomendaron cocinar correctamente la carne de cerdo, evitando que queden zonas rosadas, y adquirir productos únicamente en comercios habilitados y con su correspondiente etiquetado. También advirtieron sobre el consumo de alimentos de origen dudoso o comercializados en puestos callejeros. Aclararon que métodos como la salazón, el ahumado o la cocción en microondas no eliminan el parásito que provoca la enfermedad.

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