Inauguró Circuito Pinar del Este, nuevo desarrollo de Grupo Kristich

Con un evento que reunió a empresarios, funcionarios, referentes de marcas e invitados especiales, quedó inaugurado Circuito Pinar del Este , el nuevo paseo comercial impulsado por Kristich Desarrollos en el predio de Carrefour Guaymallén. La propuesta se incorpora al ecosistema de strip centers desarrollados por la firma y apuesta a consolidarse como un nuevo punto de encuentro urbano, comercial y de servicios para la zona.

Con la conducción de Ornella Ferrara, la apertura contó con la presencia del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y del intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, quienes acompañaron el acto junto a empresarios y representantes de distintas marcas.

Durante su discurso, Flavio Kristich repasó el recorrido de la empresa familiar y destacó el crecimiento sostenido del grupo en distintos desarrollos inmobiliarios y comerciales. “Hace 25 años venimos invirtiendo en hoteles y hoy también en estos centros comerciales. Reinvertir en Mendoza es parte de nuestra esencia”, expresó.

Flavio Kristich durante su discurso inaugural, en el que destacó el crecimiento de Grupo Kristich y la apuesta por nuevos desarrollos comerciales.

El empresario también puso en valor el crecimiento de Circuito como concepto comercial. “Ya llevamos siete obras adelante y este es nuestro cuarto espacio comercial acompañado de grandes marcas”, señaló, al tiempo que definió a la propuesta como “un ecosistema pensado para la vida real”.

Un modelo comercial en expansión

Circuito Pinar del Este se suma a otros desarrollos impulsados por Kristich Desarrollos. Según explicaron durante la presentación, el formato strip center busca combinar cercanía, accesibilidad y experiencia urbana, bajo cuatro pilares centrales: seguridad, estacionamiento, estética y presencia de marcas reconocidas.

SOCIALES- Circuito Pinar- 9 La apertura de Circuito Pinar del Este reunió a una gran cantidad de asistentes, entre empresarios, autoridades e invitados especiales. Ramiro Gómez/ Los Andes

Desde la firma aseguraron además que el crecimiento de este modelo continuará en los próximos años. “Estamos desarrollando prácticamente un strip center por año, acompañados por marcas que siguen apostando y buscando su lugar dentro de estos espacios”, destacaron.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó cuando Kristich agradeció públicamente a su padre, presente entre los asistentes, y remarcó el valor de sostener una empresa familiar a lo largo del tiempo.

Inversión, empleo y desarrollo económico

Durante el acto, el intendente Marcos Calvente destacó el impacto que este tipo de inversiones tienen para el departamento y para la provincia. “Estas son las buenas noticias que nos gusta dar. Este proyecto significa más oferta, más competencia, más servicios y también nuevos puestos de trabajo”, afirmó.

SOCIALES- Circuito Pinar- 10 Marcos Calvente expresó su satisfacción por la llegada de esta nueva inversión privada a Guaymallén. Ramiro Gómez/ Los Andes

Según detalló, el desarrollo generará alrededor de 200 empleos y se enmarca dentro de una estrategia provincial y municipal orientada a acompañar inversiones privadas con obras de infraestructura y condiciones de crecimiento económico.

Por su parte, Alfredo Cornejo remarcó la importancia de consolidar estabilidad y previsibilidad para fomentar nuevas inversiones. “Necesitamos seguir creando condiciones para el crecimiento económico. Cuando existe estabilidad y clima de negocios, aparecen proyectos como este”, sostuvo el gobernador, quien además felicitó a Kristich Desarrollos por continuar apostando por Mendoza.

SOCIALES- Circuito Pinar- 18 Alfredo Cornejo durante su discurso en la inauguración de Circuito Pinar del Este. Ramiro Gómez/ Los Andes

La inauguración concluyó con un recorrido por el predio, encuentros entre empresarios y referentes de marcas, y una celebración que marcó oficialmente el inicio de actividades de Circuito Pinar del Este como uno de los nuevos polos comerciales de Guaymallén.

Los invitados de una apertura con sello mendocino

Empresarios, funcionarios, referentes de marcas e invitados especiales participaron de la inauguración de Circuito Pinar del Este en Guaymallén. Recorré la galería de imágenes.

SOCIALES- Circuito Pinar- 12 Flavio Kristich junto al staff de Circuito y amigos que acompañaron la apertura del nuevo espacio comercial. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Circuito Pinar- 13 Flavio Kristich compartió la jornada inaugural junto a allegados e invitados especiales. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Circuito Pinar- 14 Flavio Kristich y Marcos Calvente dialogaron con el staff de las marcas que forman parte de Circuito Pinar del Este. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Circuito Pinar- 15 Joaquín Griffouliere, Rocío Sánchez, Julia Kristich, Juan Ignacio y Mateo Kristich acompañaron el lanzamiento de Circuito Pinar del Este. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Circuito Pinar- 16 Ana Laura Morales, Sabrina Puche y Julieta Cantero disfrutaron del encuentro realizado en el predio de Carrefour Guaymallén. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Circuito Pinar- 17 Flavio Kristich junto a amigos e invitados durante la celebración por la apertura del nuevo strip center. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Circuito Pinar- 19 Gastón Leal, Marcelo Leal y Roberto Graziotin compartieron la apertura del nuevo desarrollo comercial. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Circuito Pinar- 20 El staff de Circuito celebró la apertura oficial de Pinar del Este junto a marcas, empresarios y autoridades. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Circuito Pinar- 22 Emiliano Barta, gerente de Administración, y Giovanni Alarcón, gerente comercial de Kristich Desarrollos, presentes en la inauguración de Circuito Pinar del Este. Celeste Laciar/ Los Andes

SOCIALES- Circuito Pinar- 23 Gonzalo Barone, propietario de Level Gym, celebró la llegada de la marca a Circuito Pinar del Este. Celeste Laciar/ Los Andes