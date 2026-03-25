Cómo es el nuevo strip center que se inaugurará en abril al lado de Carrefour

Con una inversión de gran escala y una proyección de crecimiento sostenida en el tiempo, está casi listo el nuevo strip center “Circuito Pinar del Este” en Guaymallén . En 25 de Mayo (Lateral Sur Acceso Este) entre Rondeau y Urquiza, en la antigua playa de estacionamiento del hipermercado Carrefour con esta marca como aliada principal. El flamante centro comercial se ubicará en un predio que estaba vacío desde hacía años y contará con marcas que ya están dentro de los Circuito que están en funcionamiento. En Pinar del Este se destaca la presencia de un socio clave como es Lorenzo Automotores .

Este será el cuarto espacio comercial bajo la marca Circuito que impulsa la empresa Kristich Desarrollos . En un predio de 9.000 metros cuadrados en total, los visitantes podrán hacer sus compras de cercanía y disfrutar interesantes propuestas gastronómicas. Kristich expande así su presencia en la provincia con una estrategia basada en la accesibilidad, la sinergia comercial y la generación de nuevos puntos de encuentro para los vecinos de Guaymallén y alrededores.

Se trata de una infraestructura pensada para alto flujo de visitantes, con más de 250 espacios de estacionamiento y una integración operativa con el supermercado Carrefour. Flavio Kristich , al frente de la desarrolladora, destacó que más allá del contexto económico coyuntural el proyecto responde a una visión estratégica de largo plazo. “El compromiso con Mendoza es permanente”, señaló el profesional .

Uno de los diferenciales más importantes del Circuito Pinar del Este será la incorporación de un amplio espacio destinado al rubro automotor. Allí, Lorenzo Automotores ampliará significativamente su operación con más de 2.000 metros cuadrados propios. El desembarco incluye tres unidades de negocio claramente definidas. Por un lado, la comercialización de vehículos 0 km con marcas emergentes de origen asiático como JAC Motors, JMC y Shineray .

“ Son marcas que buscan posicionarse en el mercado local con propuestas competitivas en precio y equipamiento”, destacó Gerardo Lorenzo dueño de la compañía. Por otro lado, se desarrollará un sitio exclusivo dedicado a la venta de vehículos usados premium y seleccionados, bajo un concepto renovado que apunta a jerarquizar este segmento. En el suelo y en el subsuelo la marca contará con más de 900 autos disponibles para la venta.

Por último, se incorporará un servicio de posventa multimarca con respaldo de Stellantis Argentina. En palabras de Lorenzo, este modelo introduce una lógica innovadora en la que los clientes podrán realizar el mantenimiento de sus vehículos mientras utilizan el resto de los servicios del centro comercial con el fin de optimizar sus tiempos y generar nuevas dinámicas de consumo. “Teníamos una necesidad de expansión y coincidimos con Kristich en este proyecto en el que se dio una sinergia espectacular”, destacó el empresario.

Marcas destacadas en un punto estratégico

El nuevo desarrollo en Guaymallén no solo representa una inversión significativa en términos de infraestructura sino también una apuesta por dinamizar la economía local, generar empleo y fortalecer el entramado comercial. Marcos Calvente, intendente de Guaymallén, destacó que el proyecto generará nuevos puestos de trabajo para el departamento.

“Este desarrollo va a favor del empleo y creemos que va a generar al menos unos 300 puestos de trabajo de manera directa”, subrayó el jefe comunal. Desde el punto de vista de Calvente, se ha posibilitado la inversión en predio que estaba vacío desde hacía muchos años lo que contribuye a dar vida a una zona neurálgica del departamento.

La proyección del grupo Kristich se extiende al menos hasta 2028 con nuevos terrenos ya identificados con el fin de expandir el modelo comercial en distintos puntos de la provincia. Otro de ellos también en Guaymallén, donde estaba la histórica planta impresora de diario Los Andes. “El crecimiento de los strip center en Mendoza responde a cambios en los hábitos de consumo donde la cercanía, la rapidez y la posibilidad de resolver múltiples necesidades en un solo lugar cobran cada vez más relevancia”, observó Kristich.

El espacio fue diseñado así para concentrar una oferta diversificada orientada al consumo diario, con marcas que ya han demostrado buen desempeño en desarrollos anteriores. Entre ellas se destacan Central de Bebidas, la pizzería La Popular y la carnicería de Roberto Graziotin, que aportan una propuesta sólida en rubros esenciales como alimentos y bebidas. La presencia de estas firmas responde a una estrategia de fidelización dado que ya forman parte del ecosistema comercial del desarrollador.