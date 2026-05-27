La ciudad empresaria de Luján propuso una sede institucional para impulsar las inversiones con China

yEn el marco del Seminario de Promoción Económica y Comercial entre Mendoza y la Provincia de Guangdong, realizado recientemente en la Legislatura provincial, Collca Ciudad Empresaria presentó su proyecto de desarrollo e integración logística internacional. Ante una destacada delegación de la República Popular China, funcionarios y empresarios locales, el emprendimiento inmobiliario corporativo expuso su potencial como plataforma clave para la radicación de inversiones en la región.

El encuentro, que tuvo como eje central el fortalecimiento de los vínculos económicos y productivos, contó con la presencia de autoridades de la provincia de Guangdong, lideradas por Wang Xi, presidente de la Asociación de Amistad con el Exterior; Ma Wenfeng, director general de la Oficina de Asuntos Exteriores; y Chen Xiaofeng, presidente de la Cámara de Promoción de Comercio Internacional de esa región. Por la parte local, asistieron la vicegobernadora Hebe Casado, el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu, el presidente de ProMendoza Santiago Laugero, el secretario de Impulsa Mendoza Sebastián Piña, el subsecretario de Relaciones Institucionales José María Videla Sáenz, y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.

Durante la jornada, los desarrolladores del complejo destacaron la ubicación estratégica de Mendoza respecto a Chile, el Pacífico y el resto de Sudamérica, proyectando la provincia como un nodo logístico fundamental. En este sentido, Dalmiro Barbeito, referente de la ciudad empresaria, expresó que la provincia está ingresando en una nueva etapa de integración global y que Guangdong puede convertirse en un socio estratégico clave para este proceso.

Como eje central de la presentación, se formalizó una invitación para que la provincia china cuente con una presencia institucional y empresarial permanente en Mendoza . La propuesta contempla una primera etapa con oficinas de representación en la capital mendocina para luego instalarse definitivamente dentro del masterplan del desarrollo, consolidando así una plataforma de articulación para inversiones, innovación, logística y tecnología.

Infraestructura estratégica en el Acceso Sur

El proyecto de la ciudad empresaria se desarrolla sobre un predio de 25 hectáreas ubicado estratégicamente sobre el Acceso Sur, en el departamento de Luján de Cuyo, una zona de alta conectividad vinculada directamente al corredor bioceánico. El diseño urbanístico del emprendimiento contempla 131 lotes comerciales e industriales, junto con espacios corporativos que permiten una altura constructiva de hasta 18 metros. Esta infraestructura está planificada para integrar en un mismo ecosistema a la industria, los servicios, la logística y la economía del conocimiento.

Ciudad: una evolución del parque industrial

Desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario, la iniciativa busca superar el concepto del parque industrial tradicional. Se propone un modelo de comunidad empresaria moderna, flexible y escalable, adaptado a las necesidades de PyMEs y firmas tecnológicas. El esquema arquitectónico permite combinar depósitos, oficinas y locales comerciales en un entorno diseñado para la sinergia corporativa, ubicado en uno de los sectores con mayor proyección económica, constructiva y urbana del Gran Mendoza.

Cabe destacar que la contraparte de este acuerdo, la provincia de Guangdong, representa uno de los polos tecnológicos y comerciales más dinámicos del mundo, con una población que supera los 129 millones de habitantes y un PBI de dos billones de dólares. Al cierre del encuentro, desde la conducción del emprendimiento enfatizaron que el futuro se construye conectando regiones y personas, y que Mendoza reúne las condiciones constructivas e infraestructurales para transformarse en un punto estratégico de las relaciones económicas internacionales.