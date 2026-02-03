Cómo será la nueva ciudad empresaria en Luján de Cuyo

Mendoza se encuentra en un punto de inflexión en su desarrollo urbano y productivo. Mientras los límites de la ciudad se extienden y la demanda de espacios eficientes crece, el sector industrial se enfrenta al desafío de la falta de suelo estratégico y al costo logístico de la dispersión.

Puntapié inicial para el Hub Logístico Mendoza, una de las obras más grandes en el país

En este escenario, Luján de Cuyo es el departamento con mayor crecimiento poblacional de la provincia e imán de importantes inversiones inmobiliarias. Sin embargo, este crecimiento residencial exigía una contraparte productiva a la altura.

Bajo esta premisa nace Collca , una "ciudad empresaria" que no busca simplemente ofrecer lotes, sino cambiar la mentalidad del empresario local. Al situarse sobre el eje del Acceso Sur y en conexión directa con el Corredor Bioceánico, Collca no solo ofrece una dirección privilegiada, sino una herramienta de capitalización financiera a través de la arquitectura.

La propuesta central de Collca reside en su normativa, que permite a las empresas maximizar el uso del suelo de una manera inédita para la zona. En lotes que parten desde los 1.000 m², la reglamentación habilita la construcción de hasta seis niveles, alcanzando los 18 metros de altura.

Según explica Dalmiro Barbeito a Los Andes , presidente de CECIM (Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza) y dirige Corporación del Sur firma que forma parte de la propuesta junto a las empresas Tahan y FOI SA. Desarrollos Inmobiliarios, esta decisión responde a una necesidad de mercado donde las empresas ya no buscan solo instalarse, sino un espacio que les permita proyectar su expansión sin las fricciones de las mudanzas constantes.

“Collca nace con esa lógica: que una empresa pueda desarrollarse, expandirse y consolidarse en el mismo lugar, sin quedar atrapada en el esquema de alquiler y mudarse cada vez que aumenta su actividad”, afirma Barbeito. Bajo este modelo, un lote estándar puede llegar a albergar aproximadamente 3.600 m² cubiertos, permitiendo que una Pyme comience con una fase inicial y amplíe su superficie a medida que su negocio lo demande.

Un activo financiero frente a la logística de última milla

WhatsApp Image 2026-02-01 at 13.01.40 Se encuentra en un punto neurálgico sobre el Acceso Sur.

En un contexto económico donde la eficiencia operativa es la clave de la supervivencia, la integración de funciones se vuelve vital. Collca permite que una misma parcela funcione como oficina, área comercial y depósito, eliminando traslados innecesarios y tiempos muertos. Para Barbeito, el impacto financiero es directo y transformador: “El dinero que antes se destinaba a alquiler pasa a convertirse en inversión, en metros propios y en patrimonio que la empresa capitaliza a lo largo del tiempo”.

Este enfoque convierte cada peso invertido en un activo real que puede ser presentado ante el sistema financiero para obtener apalancamiento. El proyecto apunta especialmente a sectores dinámicos como el comercio electrónico —donde la logística de "última milla" exige estar cerca del comprador final—, la industria liviana no contaminante, los servicios tecnológicos y las empresas vinculadas a la minería y el petróleo.

Conexión global para las pymes

La ubicación de Collca no es azarosa. Se encuentra en un punto neurálgico sobre el Acceso Sur, conectado con el Corredor Bioceánico y la Ruta 7, lo que lo posiciona como un actor clave en el esquema del nuevo Polo Logístico y el futuro Puerto Seco de Luján de Cuyo. Esta cercanía estratégica con Chile y los mercados del sudeste asiático ha despertado un fuerte interés de empresas fuera de la provincia que buscan un punto de resguardo y distribución eficiente.

Barbeito utiliza el concepto de "glocalidad" para describir cómo el proyecto ayuda a las firmas locales a competir a escala internacional sin perder su base mendocina. “Collca permite que una empresa opere con lógica global sin dejar Mendoza”, señala el desarrollador, destacando que la infraestructura de datos de última generación y los espacios de networking están diseñados para fomentar un ecosistema donde las empresas se complementen y generen negocios entre sí.

Luján de Cuyo: Sostenibilidad y futuro de la inversión

WhatsApp Image 2026-02-01 at 13.02.30 El predio contará con sistemas pluviales por manzana, paisajismo integrado.

El desarrollo también marca una diferencia en términos de urbanismo y medio ambiente. Al promover la densidad vertical, se logra un uso mucho más eficiente de la infraestructura y el suelo que en los parques industriales convencionales. El predio contará con sistemas pluviales por manzana, paisajismo integrado y un entorno preparado para la adopción de inteligencia artificial, garantizando que el complejo no quede obsoleto ante la evolución tecnológica.

Actualmente, el proyecto se encuentra en plena ejecución de su infraestructura, con un horizonte de 16 meses para la finalización de la primera etapa y el desembarco de las primeras empresas. Con opciones de financiación que incluyen anticipo y hasta 24 cuotas, Collca se posiciona como una alternativa atractiva frente a los desarrollos inmobiliarios tradicionales. En palabras de Barbeito, el proyecto es, en definitiva, una oportunidad para "invertir mejor, crecer sin moverse y convertir cada peso en patrimonio".