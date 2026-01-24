Camila Homs mostró su embarazo en la semana 40 y compartió la espera por la llegada de su hija

La modelo publicó una imagen frente al espejo que reflejó el tramo final del embarazo, acompañada por un mensaje breve y directo.

Camila Homs atraviesa los últimos días de su embarazo y decidió compartir con sus seguidores un momento clave de esta etapa al mostrarse en la semana 40 de gestación, mientras espera el nacimiento de Aitana, su primera hija junto al futbolista José Sosa.

Cami Homs (2) “Llegando a las 40 semanas, esta niña sigue adentro de mi panza”, escribió la modelo. La publicación dejó en evidencia la expectativa por una llegada inminente y la emoción propia de los días previos al parto.

La tierna publicación de Camila Homs En la fotografía, Homs aparece en un ambiente luminoso, vestida con prendas claras, sandalias y un saco liviano. Se muestra de frente y de perfil, donde resalta el tamaño de la panza, un detalle que no pasó desapercibido para quienes siguen de cerca cada actualización de su vida personal. La imagen rápidamente generó reacciones y mensajes de apoyo, con comentarios que celebraron esta instancia final del embarazo y acompañaron la espera.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cami Homs (@camihoms) Durante las semanas previas, la modelo eligió Punta del Este como destino para disfrutar de unos días de descanso junto a José Sosa y sus hijos Francesca y Bautista, fruto de su relación anterior con el futbolista Rodrigo De Paul. En Uruguay, la familia priorizó el tiempo compartido, con paseos al atardecer, fogones y juegos en la playa. Las postales difundidas mostraron una convivencia distendida, atravesada por el protagonismo del embarazo y la cercanía familiar.

Su rutina a punto de dar a luz A pesar de encontrarse en la recta final de la gestación, Cami Homs continuó con su rutina habitual, combinando compromisos laborales, entrenamientos y tiempo con sus afectos. La imagen compartida en la semana 40 se suma así a una serie de publicaciones que documentan el proceso y anticipan el nacimiento, generando expectativa entre sus seguidores.