24 de enero de 2026 - 16:23

Camila Homs mostró su embarazo en la semana 40 y compartió la espera por la llegada de su hija

La modelo publicó una imagen frente al espejo que reflejó el tramo final del embarazo, acompañada por un mensaje breve y directo.

Cami Homs
Cami Homs (2)

Llegando a las 40 semanas, esta niña sigue adentro de mi panza”, escribió la modelo. La publicación dejó en evidencia la expectativa por una llegada inminente y la emoción propia de los días previos al parto.

La tierna publicación de Camila Homs

En la fotografía, Homs aparece en un ambiente luminoso, vestida con prendas claras, sandalias y un saco liviano. Se muestra de frente y de perfil, donde resalta el tamaño de la panza, un detalle que no pasó desapercibido para quienes siguen de cerca cada actualización de su vida personal. La imagen rápidamente generó reacciones y mensajes de apoyo, con comentarios que celebraron esta instancia final del embarazo y acompañaron la espera.

Durante las semanas previas, la modelo eligió Punta del Este como destino para disfrutar de unos días de descanso junto a José Sosa y sus hijos Francesca y Bautista, fruto de su relación anterior con el futbolista Rodrigo De Paul. En Uruguay, la familia priorizó el tiempo compartido, con paseos al atardecer, fogones y juegos en la playa. Las postales difundidas mostraron una convivencia distendida, atravesada por el protagonismo del embarazo y la cercanía familiar.

Su rutina a punto de dar a luz

A pesar de encontrarse en la recta final de la gestación, Cami Homs continuó con su rutina habitual, combinando compromisos laborales, entrenamientos y tiempo con sus afectos. La imagen compartida en la semana 40 se suma así a una serie de publicaciones que documentan el proceso y anticipan el nacimiento, generando expectativa entre sus seguidores.

Camila Homs está instalada junto a sus dos hijos en Buenos Aires.
En paralelo, la modelo también habló abiertamente sobre su experiencia personal durante el embarazo. En una entrevista en el programa Bajo el brillo, conducido por Erica Etter, se refirió sin rodeos a la intimidad en pareja durante la gestación. Reconoció que la frecuencia sexual cambió con el avance del embarazo, condicionada por las molestias físicas y el cansancio, aunque destacó que lograron mantener la complicidad.

Consultada de manera directa, Homs respondió con sinceridad: “Hoy creo que un promedio de dos de siete”. La reacción de la conductora no tardó en llegar: “Bien, bueno, para estar embarazada, eh”. La confesión generó empatía y permitió visibilizar una realidad poco abordada, aportando una mirada honesta sobre una etapa atravesada por cambios físicos y emocionales.

