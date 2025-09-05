5 de septiembre de 2025 - 21:58

No se guardó nada: Camila Homs opinó sobre el posible casamiento entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

La modelo transita su embarazo junto José Sosa, jugador de Estudiantes de La Plata.

Camila Homs
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel ya decidieron el nombre de su primer hijo.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya eligieron el nombre de su hijo: ¿hay embarazo?

Por Agustín Zamora
Oriana Sabatini habló del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Oriana Sabatini dio detalles del casamiento de Tini y Rodrigo de Paul: ¿ya hay fecha?

Por Agustín Zamora
Embed

El embarazo de Camila Homs

Homs destacó su felicidad con Sosa y relató: “Estoy muy contenta con esta etapa de mi vida. Tuve antojos, no muy raros, pero sí, hubo cositas”. Sobre sus hijos con De Paul, señaló: “Les conté de a poquito, va fluyendo todo bien. Al principio costó, pero bueno, ahora todo súper”. El relato reflejó un presente de armonía, hasta que la pregunta sobre un posible casamiento de su expareja con Tini cambió el clima. “No voy a hablar de ellos, ¡gracias, chau!”, respondió con gesto serio antes de retirarse, donde insistió en su negativa ante la repregunta: “No, no voy a hablar de ellos, gracias. No, no sé nada, gracias”.

Camila Homs tiene 384 mil seguidores.
Camila Homs.

Camila Homs.

La repercusión de su respuesta

En el estudio, los panelistas analizaron la reacción y explicaron la raíz de su silencio. Angie Balbiani fue clara: “La relación entre Camila y Rodrigo es puramente contractual”. Según detalló, ese acuerdo incluye cláusulas de confidencialidad estrictas: “Parte de ese contrato es no hablar el uno del otro. Y en caso de que hablen el uno del otro, se revée el contrato. Y dentro del contrato está la plata que ella recibe mensualmente y el acuerdo que tienen con los hijos”. Pampito coincidió: “Está bien, está pasando otro momento, va a ser mamá. Y si acordaron no hablar, es lógico que lo cumpla”.

Camila Homs está instalada junto a sus dos hijos en Buenos Aires.
Camila Homs est&aacute; instalada junto a sus dos hijos en Buenos Aires.

Camila Homs está instalada junto a sus dos hijos en Buenos Aires.

Además, trascendieron detalles sobre la logística familiar tras la separación. Pochi explicó que, en un inicio, era Homs quien debía llevar a los chicos a ver a su padre, pero luego la tarea pasó a la madre de De Paul: “Ahora que ya está en pareja con José Sosa, la madre de Rodrigo de Paul lleva a los chicos”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el casamiento del ano: donde y cuando es la boda de tini sotessel y rodrigo de paul

El casamiento del año: dónde y cuándo es la boda de Tini Sotessel y Rodrigo De Paul

Por Redacción Espectáculos
¿Flor Vigna está embarazada?

Flor Vigna volvió a hablar sobre Luciano Castro y le dejó una fuerte indirecta a Griselda Siciliani

Por Redacción Espectáculos
Julieta Zylberberg: una actriz versátil y premiada que conquista cine, teatro y televisión

Julieta Zylberberg llega a Mendoza Prima Facie: "La obra es durísima pero se tiende un puente muy fuerte entre el público y el escenario"

Por Carina Bruzzone
Euge Quevedo asumió el desafío de interpretar el Himno Nacional a capela en la última presentación de Lionel Messi en el país. 

Quién es Euge Quevedo, la cantante del Himno Nacional de la que todos hablaron en la despedida de Messi

Por Redacción Espectáculos