No se guardó nada: Camila Homs opinó sobre el posible casamiento entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Camila Homs, expareja de Rodrigo De Paul, confirmó que está esperando su primer hijo junto al futbolista José Sosa y expresó su alegría por este momento personal, aunque se mostró incómoda cuando le preguntaron por los rumores de casamiento entre De Paul y Tini Stoessel.

Embed Cami Homs habló de su embarazo y se molestó con la prensa cuando le preguntaron por Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: “no voy a hablar de ellos”. #lovieneltrece #PuroShow pic.twitter.com/VqZNmTxWWy — eltrece (@eltreceoficial) September 5, 2025 El embarazo de Camila Homs Homs destacó su felicidad con Sosa y relató: “Estoy muy contenta con esta etapa de mi vida. Tuve antojos, no muy raros, pero sí, hubo cositas”. Sobre sus hijos con De Paul, señaló: “Les conté de a poquito, va fluyendo todo bien. Al principio costó, pero bueno, ahora todo súper”. El relato reflejó un presente de armonía, hasta que la pregunta sobre un posible casamiento de su expareja con Tini cambió el clima. “No voy a hablar de ellos, ¡gracias, chau!”, respondió con gesto serio antes de retirarse, donde insistió en su negativa ante la repregunta: “No, no voy a hablar de ellos, gracias. No, no sé nada, gracias”.

Camila Homs tiene 384 mil seguidores. Camila Homs. La repercusión de su respuesta En el estudio, los panelistas analizaron la reacción y explicaron la raíz de su silencio. Angie Balbiani fue clara: “La relación entre Camila y Rodrigo es puramente contractual”. Según detalló, ese acuerdo incluye cláusulas de confidencialidad estrictas: “Parte de ese contrato es no hablar el uno del otro. Y en caso de que hablen el uno del otro, se revée el contrato. Y dentro del contrato está la plata que ella recibe mensualmente y el acuerdo que tienen con los hijos”. Pampito coincidió: “Está bien, está pasando otro momento, va a ser mamá. Y si acordaron no hablar, es lógico que lo cumpla”.