El casamiento del año: dónde y cuándo es la boda de Tini Sotessel y Rodrigo De Paul

Trascendió el lugar y la fecha que habrían elegido la cantante y el futbolista para celebrar su boda, a la que irán personajes del espectáculo, de la música y del fútbol.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En los últimos días trascendió que la cantante ya reservó turnos en distintos atelieres con el objetivo de diseñar o elegir el vestido que usará en el gran día.

La expectativa alrededor de su look es enorme, teniendo en cuenta que se trata de una de las artistas más influyentes de la escena pop actual y que cada aparición pública suya marca tendencia.

La boda de Tini Sotessel y Rodrigo De Paul tiene fecha

En LAM, Cande Mazzone compartió información exclusiva sobre la celebración. Según explicó, la boda finalmente se realizará en Argentina, desmintiendo los rumores que ubicaban el evento en Miami.

La fecha tentativa sería en diciembre, más precisamente durante la segunda quincena, justo antes de las fiestas de fin de año. “Se van a casar en diciembre, se quieren casar en Argentina. La idea sería para la segunda quincena de diciembre antes de las fiestas. A mí me dicen los días entre el 16 y el 20, me la jugaría por el 18”, reveló la panelista.

Embed - DETALLES EXCLUSIVOS DEL CASAMIENTO DE TINI Y DE PAUL

El casamiento será en Exaltación de la Cruz

El lugar elegido por la pareja sería El Dok - Haras, en Exaltación de la Cruz, un espacio reconocido por haber albergado eventos de gran magnitud, entre ellos la reciente boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Según trascendió, la elección de este sitio tendría un valor simbólico para Tini y De Paul, ya que allí se habría dado la reconciliación que marcó un nuevo inicio en su relación.

“Les gusta mucho a los dos, puede existir esta posibilidad de hacer algo en el exterior también, los dos son argentinos, tienen mucha familia acá, son muy familieros ambos y me dicen que sería el lugar elegido para casarse en Exaltación de la Cruz”, sostuvo Mazzone.

Con fecha tentativa, lugar definido y la cantante ya en la búsqueda de su vestido, la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comienza a tomar forma y promete dar que hablar en los próximos meses.

Tini y Rodrigo de Paul
Tini y Rodrigo de Paul.

Tini y Rodrigo de Paul.

