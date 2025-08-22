22 de agosto de 2025 - 08:53

Se conoció cómo será la división de bienes entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

Luego de su divorcio express, Nicolás Vázquez y la actriz definieron en buenos terminos que se deja cada uno.

Una vez firmado los papeles de divorcio, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez confirmaron su división de bienes.

Una vez firmado los papeles de divorcio, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez confirmaron su división de bienes.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

cuanto cuesta una cena para dos en cucina paradiso, el restaurante de donato de santis en buenos aires

Cuánto cuesta una cena para dos en Cucina Paradiso, el restaurante de Donato de Santis en Buenos Aires

Por Andrés Aguilera
Francis Mallmann creó en 1884 una propuesta que une cocina de autor y tradición mendocina en un entorno histórico.

Cuánto cuesta una cena para dos en 1884, el restaurante de Francis Mallmann en Mendoza

Por Melisa Sbrocco

Lo cierto es que luego de las recientes y controvertidas declaraciones de la actriz al admitir públicamente haberle sido infiel a su marido, anoche Yanina Latorre confirmó en Sálvese Quien Pueda, que aparentemente todo se podrá resolver en los mejores términos.

“Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo y se han visto. Me dijeron que es un divorcio tranquilo. No viene como los otros divorcios de la farándula, que hay mucho quilombo de guita... Parten todo 50 y 50, ella se queda con la casa, él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año. Y dicen que van a seguir laburando juntos”, detalló la conductora conductora de SQP.

Dada la situación, Accardi enfrentó las consecuencias y confirmó su error en Olga. Reconoció su infidelidad pero intentó despegar del escándalo a Andrés Gil, el actor con el que la siguen relacionando.

Embed

Por su parte, luego Nico Vázquez realizó una conferencia de prensa en la puerta del teatro Lola Membrives, donde aseguró que la divorcio legal era lo más sano para los dos. “No quiero echarle la culpa a esto que pasó. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos. Me acuerdo de unas vacaciones en Panamá, de dar las cartas de vuelta, de hacer un análisis de todo lo que nos pasó, que no es joda, porque nos pasaron cosas muy fuertes”, confió visiblemente angustiado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los jueces en sus nuevos looks para los playoffs de La Voz Argentina.

Cuándo empiezan los playoffs en La Voz Argentina y cómo eligen a los participantes que siguen

Por Redacción Espectáculos
La hija de Fredy Villarreal ha desarrollado popularidad en redes sociales.

Así está hoy Jazmín Oltra, la hija de Fredy Villarreal: decidió sacarse el apellido de su papá

Por Agustín Zamora
Andrea del Boca. (archivo)

"Mamá Corazón": piden condenar a 3 años y 6 meses a Andrea del Boca

Por Redacción Espectáculos
Lamine Yamal y Nicki Nicole: el padre del futbolista se refirió a las especulaciones sobre un romance y aseguró no conocerla.

El padre de Lamine Yamal sobre el supuesto romance de su hijo con Nicki Nicole: "No sé ni qué cara tiene"

Por Redacción Espectáculos