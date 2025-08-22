Se conoció cómo será la división de bienes entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

Luego de su divorcio express, Nicolás Vázquez y la actriz definieron en buenos terminos que se deja cada uno.

Este jueves, Gimena Accardi y Nico Vázquez comenzaron a cruzar los papeles del divorcio tras 18 años en pareja. Y si bien la espuma ha bajado un poco, la realidad es que los actores siguen en el ojo mediático y ahora se conoció cómo será la división de sus bienes comunes.

Lo cierto es que luego de las recientes y controvertidas declaraciones de la actriz al admitir públicamente haberle sido infiel a su marido, anoche Yanina Latorre confirmó en Sálvese Quien Pueda, que aparentemente todo se podrá resolver en los mejores términos.

“Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo y se han visto. Me dijeron que es un divorcio tranquilo. No viene como los otros divorcios de la farándula, que hay mucho quilombo de guita... Parten todo 50 y 50, ella se queda con la casa, él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año. Y dicen que van a seguir laburando juntos”, detalló la conductora conductora de SQP.

Embed Gimena Accardi se hizo cargo de su error Vale recordar que a un mes del sorpresivo anuncio de los actores sobre el fin de la pareja y de que se hablase de una posible infidelidad de él con alguna de sus compañeras del musical teatral Rocky, este lunes fue Ángel de Brito quien estalló una bomba al contar que quien cometió la infidelidad que generó la ruptura, fue ella.

Dada la situación, Accardi enfrentó las consecuencias y confirmó su error en Olga. Reconoció su infidelidad pero intentó despegar del escándalo a Andrés Gil, el actor con el que la siguen relacionando.