Se conoció cómo será la división de bienes entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

Este jueves, Gimena Accardi y Nico Vázquez comenzaron a cruzar los papeles del divorcio tras 18 años en pareja. Y si bien la espuma ha bajado un poco, la realidad es que los actores siguen en el ojo mediático y ahora se conoció cómo será la división de sus bienes comunes.
Lo cierto es que luego de las recientes y controvertidas declaraciones de la actriz al admitir públicamente haberle sido infiel a su marido, anoche Yanina Latorre confirmó en Sálvese Quien Pueda, que aparentemente todo se podrá resolver en los mejores términos.
“Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo y se han visto. Me dijeron que es un divorcio tranquilo. No viene como los otros divorcios de la farándula, que hay mucho quilombo de guita... Parten todo 50 y 50, ella se queda con la casa, él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año. Y dicen que van a seguir laburando juntos”, detalló la conductora conductora de SQP.
Gimena Accardi se hizo cargo de su error
Vale recordar que a un mes del sorpresivo anuncio de los actores sobre el fin de la pareja y de que se hablase de una posible infidelidad de él con alguna de sus compañeras del musical teatral Rocky, este lunes fue Ángel de Brito quien estalló una bomba al contar que quien cometió la infidelidad que generó la ruptura, fue ella.
Dada la situación, Accardi enfrentó las consecuencias y confirmó su error en Olga. Reconoció su infidelidad pero intentó despegar del escándalo a Andrés Gil, el actor con el que la siguen relacionando.
Por su parte, luego Nico Vázquez realizó una conferencia de prensa en la puerta del teatro Lola Membrives, donde aseguró que la divorcio legal era lo más sano para los dos. “No quiero echarle la culpa a esto que pasó. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos. Me acuerdo de unas vacaciones en Panamá, de dar las cartas de vuelta, de hacer un análisis de todo lo que nos pasó, que no es joda, porque nos pasaron cosas muy fuertes”, confió visiblemente angustiado.