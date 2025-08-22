22 de agosto de 2025 - 12:28

De Sofía Jujuy a Yoyi Francella: las famosas mostraron sus castings fallidos para "En el barro"

Actrices e influencers mandaron videos con sus interpretaciones de presas para la serie de Netflix.

Las famosas que quisieron ser parte de En el barro.

Las famosas que quisieron ser parte de "En el barro".

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Sofía Jujuy Jiménez rompió el silencio tras ser acusada de robamarido.

Un casting que no fue: los sorprendentes videos de Sofía "Jujuy" Jiménez para "En el barro"

Por Redacción Espectáculos
Una joven que estuvo presa comparó su experiencia con la de En el barro.

"En el barro" con prostíbulo y celulares: una expresa reveló las diferencias con el penal de Ezeiza

Por Redacción Espectáculos

Una a una, las famosas que hicieron el casting

En pleno programa de Luzu, “Antes que Nadie”, Yoyi Francella confesó que había enviado su casting para la producción de Sebastián Ortega. Lo curioso fue que, entre risas, su compañera de programa la actriz Micaela Vázquez reveló que también presentó un video con su interpretación de una carcelaria.

Mica Vázquez y Yoyi Francella.
Mica Vázquez y Yoyi Francella.

Mica Vázquez y Yoyi Francella.

Esta secuencia se repitió por todo Instagram en los últimos días. “El nivel de cringe que me da esta publicación es proporcional al nivel de ternura”, posteó Sofi Morandi junto a una serie de videos cortos donde se la ve actuando de carcelaria por el 2023.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Sofía (@sofimorandi)

“Siento que fue una verg..., pero dado a que en esta red social siempre se publica lo lindo, me gustó encontrarme con una parte de este material porque más allá de no haber quedado me miro con un poco de ternura y compasión”, analizó.

Otra que mostró en redes su casting fue la actriz y modelo Sofía “Jujuy” Jiménez que se postuló para el papel de Marina Delorsi, la joven acusada de matar a su novio que, finalmente, obtuvo Valentina Zenere.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por s (@sofijuok)

“Hoy lo veo y me río, y pienso, que caradura no?”, aportó mientras se la ve llorando, con un pucho en la mano y argumenta que ella no lo mató. “Al mismo tiempo siento que está buenísimo mostrar en las redes una de las tantas veces que me dijeron que no! Y sin embargo lo sigo intentando”, agregó.

Otra presentación que sorprendió fue la actriz de "Envidiosa", Agustina “Papry” Suasquita, que interpretó a la novia de una de las amigas de la protagonista. La joven se hizo conocida por los videos cómicos de youtube con "Hecatombe", y contó que apeló a la federalidad para interpretar el papel de una “cordobesa guasa”, provincia de la que es oriunda.

Agustina "Papry" Suasquita
Agustina “Papry” Suasquita.

Agustina “Papry” Suasquita.

Marti Benza no hizo declaraciones sosbre su casting pero si mostró un video donde se la ve haciendo los paneos de perfil, costado y frente con un look de penal. Otra que bromeó con haberse presentado fue Cami Jara, compañera de "TDT" de Benza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

De un lado el personaje de Netflix, del otro Giselle Rímolo.

Olga Giuliani, la médica presa de "En el barro" ¿está inspirada en Giselle Rímolo?

Por Redacción Espectáculos
Valentina Zenere, Ana Garibaldi y Lorena Vega recordaron a la Locomotora Oliveras.

La inusual experiencia de grabar con Locomotora Oliveras "En el barro": esto dijeron las actrices

Por Redacción Espectáculos
La miniserie sobre un culto en Australia que llegó a Disney+

La miniserie de Disney+ sobre un peligroso culto liderado por una mujer ¿basada en una historia real?

Por Redacción Espectáculos
el casamiento del ano: donde y cuando es la boda de tini sotessel y rodrigo de paul

El casamiento del año: dónde y cuándo es la boda de Tini Sotessel y Rodrigo De Paul

Por Redacción Espectáculos