De Sofía Jujuy a Yoyi Francella: las famosas mostraron sus castings fallidos para "En el barro"

Luego del éxito que tuvo el spin-off de “El Marginal”, “En el barro”, influencers, conductoras y actrices salieron a mostrar en redes sociales sus casting fallidos: Sofía “Jujuy” Jiménez, Marti Benza y Yoyi, la hija de Guillermo Francella entre las famosas rechazadas.

En pleno programa de Luzu, “Antes que Nadie”, Yoyi Francella confesó que había enviado su casting para la producción de Sebastián Ortega. Lo curioso fue que, entre risas, su compañera de programa la actriz Micaela Vázquez reveló que también presentó un video con su interpretación de una carcelaria.

Esta secuencia se repitió por todo Instagram en los últimos días. “ El nivel de cringe que me da esta publicación es proporcional al nivel de ternura ”, posteó Sofi Morandi junto a una serie de videos cortos donde se la ve actuando de carcelaria por el 2023.

“Siento que fue una verg..., pero dado a que en esta red social siempre se publica lo lindo, me gustó encontrarme con una parte de este material porque más allá de no haber quedado me miro con un poco de ternura y compasión”, analizó.

Otra que mostró en redes su casting fue la actriz y modelo Sofía “Jujuy” Jiménez que se postuló para el papel de Marina Delorsi, la joven acusada de matar a su novio que, finalmente, obtuvo Valentina Zenere.

“Hoy lo veo y me río, y pienso, que caradura no?”, aportó mientras se la ve llorando, con un pucho en la mano y argumenta que ella no lo mató. “Al mismo tiempo siento que está buenísimo mostrar en las redes una de las tantas veces que me dijeron que no! Y sin embargo lo sigo intentando”, agregó.

Otra presentación que sorprendió fue la actriz de "Envidiosa", Agustina “Papry” Suasquita, que interpretó a la novia de una de las amigas de la protagonista. La joven se hizo conocida por los videos cómicos de youtube con "Hecatombe", y contó que apeló a la federalidad para interpretar el papel de una “cordobesa guasa”, provincia de la que es oriunda.

Marti Benza no hizo declaraciones sosbre su casting pero si mostró un video donde se la ve haciendo los paneos de perfil, costado y frente con un look de penal. Otra que bromeó con haberse presentado fue Cami Jara, compañera de "TDT" de Benza.