22 de agosto de 2025 - 13:37

¿Jésica Cirio volvió a apostar al amor? Quién sería el nuevo novio empresario de la modelo

La modelo se olvidó de Elías Piccirillo y tras el divorcio le dio una nueva oportunidad al amor y mantendría un romance con un empresario ligado a la política.

Nicolás Trombino, el novio de Jésica Cirio 1
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

La hija de Fredy Villarreal ha desarrollado popularidad en redes sociales.

Así está hoy Jazmín Oltra, la hija de Fredy Villarreal: decidió sacarse el apellido de su papá

Por Agustín Zamora
Las famosas que quisieron ser parte de En el barro.

De Sofía Jujuy a Yoyi Francella: las famosas mostraron sus castings fallidos para "En el barro"

Por Redacción Espectáculos

La noticia empezó a circular cuando testigos la vieron entrenar en el gimnasio del edificio donde él vive. Según explicó Iglesias, no se trató de una sola coincidencia: “La vieron y la vieron con él, que la estaba acompañando”.

La periodista agregó que se trata de algo más que un vínculo ocasional: “Confirmamos que son novios, se están saliendo o se están conociendo. También hablé con un ex amigo de Jésica que me confirmó que está con él ahora”.

Quién es Nicolás Trombino, el nuevo romance de Jésica Cirio

El empresario en cuestión es Nicolás Trombino, de 43 años, dueño de un supermercado mayorista que está ubicado en Guernica y de una sucursal que abrió en Tigre en 2022.

Además de su rol en el sector privado, su nombre aparece en registros del Boletín Oficial, ya que su empresa fue contratada como proveedora del Estado.

Embed - EN SU PEOR MOMENTO, JÉSICA CIRIO VOLVIÓ A APOSTAR EN EL AMOR: ¿Quién es el nuevo novio de la modelo?

Iglesias remarcó: “A partir de esa empresa que él tiene es cómo se relaciona con el Estado porque encontré en un Boletín Oficial que a él lo contratan para ser proveedor del Estado”.

La modelo habría pasado más de una noche en el departamento del empresario, ubicado en uno de los edificios más exclusivos de Puerto Madero. Iglesias lo describió como “una especie de palacio” y señaló que Cirio “pernocta ahí”.

Nicolás Trombino, el novio de Jésica Cirio 2

Cómo se conocieron Jésica Cirio y Nicolás Trombino

El vínculo entre ambos no habría surgido de manera casual. De acuerdo con la periodista, se conocieron a través de amigos en común ligados a la política, ya que Trombino tiene cercanía con Daniel Scioli y Pepe Scioli.

Incluso, este jueves por la noche, Jésica compartió una cena con un grupo de amigas, entre ellas Gisela Berger, actual pareja del Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

Como detalle que no pasó inadvertido, Iglesias destacó que Trombino es “fanático de San Expedito y de Cristina Fernández de Kirchner”. Además, es padre de un hijo mayor de edad, dato que también forma parte de su perfil personal.

Nicolás Trombino, el novio de Jésica Cirio

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta serie de Netflix es de las más aclamadas del momento.

Netflix tiene la serie corta más esperada del año: en solo 5 episodios sorprendió al mundo

Por Andrés Aguilera
para toda la familia: la banda blas blotta dara un concierto didactico en el teatro independencia

Para toda la familia: la banda Blas Blotta dará un concierto didáctico en el teatro Independencia

Por Daniel Arias Fuenzalida
La película de Netflix que conquista corazones.

La película de Netflix que dura menos de 90 minutos y atrapa con su trama de moda, belleza y amor

Por Redacción Espectáculos
La miniserie sobre un culto en Australia que llegó a Disney+

La miniserie de Disney+ sobre un peligroso culto liderado por una mujer ¿basada en una historia real?

Por Redacción Espectáculos