Así está hoy Jazmín Oltra, la hija de Fredy Villarreal: decidió sacarse el apellido de su papá

La hija del humorista y Carolina Oltra actualmente tiene 16 años y es muy popular en las redes sociales.

Jazmín Oltra, la hija de Fredy Villarreal y Carolina Oltra, supo cómo encontrar su propio espacio en el mundo digital. Con 16 años, construye su identidad con frescura y autenticidad. Su manera de conectar con sus seguidores convirtió sus redes sociales en un reflejo de su personalidad vibrante y espontánea.

Jazmín creció rodeada de humor y creatividad, pero en la actualidad marca su propio camino con personalidad y una fuerte presencia en redes sociales, como TikTok, plataforma en la que supera los 160 mil seguidores.

A su edad, la hija del humorista, comparte contenido variado, desde anécdotas familiares hasta tendencias virales. Su padre comentó con humor que debe tener cuidado cuando ella lo graba, ya que muchas veces sus conversaciones terminan publicadas sin previo aviso: "Graba nuestras charlas y a veces las publica sin avisarme. Ya logré la misma repercusión que cuando yo hacía tele".

En cuanto a su vida personal, la adolescente equilibra su tiempo en sus dos hogares, sin seguir estrictamente los acuerdos de separación originales. “Ella vive en casa y en la casa de la mamá, sin respetar los acuerdos originales de cuando nos separamos; mi hija es libre de hacer lo que quiera. No somos estrictos y nos ponemos de acuerdo fácilmente”, reveló Fredy tiempo atrás.