22 de agosto de 2025 - 10:01

Así está hoy Jazmín Oltra, la hija de Fredy Villarreal: decidió sacarse el apellido de su papá

La hija del humorista y Carolina Oltra actualmente tiene 16 años y es muy popular en las redes sociales.

La hija de Fredy Villarreal ha desarrollado popularidad en redes sociales.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Cuánto cuesta una cena para dos en Cucina Paradiso, el restaurante de Donato de Santis en Buenos Aires

Cuánto cuesta una cena para dos en Cucina Paradiso, el restaurante de Donato de Santis en Buenos Aires

Por Andrés Aguilera
Cuánto cuesta una cena para dos en 1884, el restaurante de Francis Mallmann en Mendoza

Cuánto cuesta una cena para dos en 1884, el restaurante de Francis Mallmann en Mendoza

Por Melisa Sbrocco
Embed - @fredy Villarreal #parati #fredyvillareal #fyp

A su edad, la hija del humorista, comparte contenido variado, desde anécdotas familiares hasta tendencias virales. Su padre comentó con humor que debe tener cuidado cuando ella lo graba, ya que muchas veces sus conversaciones terminan publicadas sin previo aviso: "Graba nuestras charlas y a veces las publica sin avisarme. Ya logró la misma repercusión que cuando yo hacía tele”.

En cuanto a su vida personal, la adolescente equilibra su tiempo en sus dos hogares, sin seguir estrictamente los acuerdos de separación originales. “Ella vive en casa y en la casa de la mamá, sin respetar los acuerdos originales de cuando nos separamos; mi hija es libre de hacer lo que quiera. No somos estrictos y nos ponemos de acuerdo fácilmente”, reveló Fredy tiempo atrás.

Fredy Villarreal
Jazmín Oltra
Por qué la hija de Fredy Villarreal, decidió sacarse el apellido de su papá

El comediante aclaró que ella prefirió utilizar el apellido Oltra, de su mamá, por una razón puramente cacofónica. “Lo hizo por una cuestión cacofónica, porque no quería que le dijeran Jazmín Pérez de Villarreal, que es en realidad mi apellido completo”.

