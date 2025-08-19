Restaurante y precios: la experiencia gastronómica de Donato de Santis en Buenos Aires combina platos italianos de autor con una carta variada de vinos.

Ir a cenar a un restaurante en Buenos Aires es siempre una experiencia distinta, sobre todo cuando se trata de un lugar que combina buena cocina con el nombre de un chef reconocido. Ese es el caso de Cucina Paradiso, el restaurante de Donato de Santis, que se convirtió en una referencia de la gastronomía italiana en la ciudad.

En sus mesas no solo se busca comer, sino también vivir una experiencia marcada por el estilo y la impronta del jurado de MasterChef.

Cuánto cuesta una cena para dos en Cucina Paradiso, el restaurante de Donato de Santis en Buenos Aires (2) Cena para dos en Cucina Paradiso: precios de los platos de Donato de Santis En Cucina Paradiso, los precios de los platos de pasta varían según la preparación. Entre las opciones destacadas figuran:

Pasta Maritata : $20.500

Agnolotti del Plin (rellenos de ossobuco): $21.900

Cappellacci di Zucca (rellenos de zapallo y amaretti): $21.900

Culurgiones de Casu (papas, queso feta y pesto): $22.500

Spaghetti Mare e Limone (calamares, mejillones y pescado): $27.000

Raviolone Nino Bergese (ricota, espinaca y yema de huevo con trufas): $22.900

Papardelle Toscane (ragú de conejo y hongos): $21.500

Busiata di Spilinga (langostinos): $27.000

Chitarrino c’a Muddica Aturrata (pomodoro, anchoas y alcaparras): $18.900

Risotto ai Funghi (hongos frescos y secos, con manteca de trufas): $26.000

Pansotti con pesto di noci : $22.500

Orecchiette baresi (salsiccia fresca y gratinado): $20.500

Risotto carbonara (guanciale, parmesano y pecorino): $26.000

Con estos valores, una cena para dos en el restaurante del chef italiano puede rondar entre $40.000 y $54.000 si se eligen dos platos principales de la carta.