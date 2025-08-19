19 de agosto de 2025 - 11:12

Cuánto cuesta una cena para dos en Cucina Paradiso, el restaurante de Donato de Santis en Buenos Aires

Restaurante y precios: la experiencia gastronómica de Donato de Santis en Buenos Aires combina platos italianos de autor con una carta variada de vinos.

Por Andrés Aguilera

Ir a cenar a un restaurante en Buenos Aires es siempre una experiencia distinta, sobre todo cuando se trata de un lugar que combina buena cocina con el nombre de un chef reconocido. Ese es el caso de Cucina Paradiso, el restaurante de Donato de Santis, que se convirtió en una referencia de la gastronomía italiana en la ciudad.

En sus mesas no solo se busca comer, sino también vivir una experiencia marcada por el estilo y la impronta del jurado de MasterChef.

Cena para dos en Cucina Paradiso: precios de los platos de Donato de Santis

En Cucina Paradiso, los precios de los platos de pasta varían según la preparación. Entre las opciones destacadas figuran:

  • Pasta Maritata: $20.500

  • Agnolotti del Plin (rellenos de ossobuco): $21.900

  • Cappellacci di Zucca (rellenos de zapallo y amaretti): $21.900

  • Culurgiones de Casu (papas, queso feta y pesto): $22.500

  • Spaghetti Mare e Limone (calamares, mejillones y pescado): $27.000

  • Raviolone Nino Bergese (ricota, espinaca y yema de huevo con trufas): $22.900

  • Papardelle Toscane (ragú de conejo y hongos): $21.500

  • Busiata di Spilinga (langostinos): $27.000

  • Chitarrino c’a Muddica Aturrata (pomodoro, anchoas y alcaparras): $18.900

  • Risotto ai Funghi (hongos frescos y secos, con manteca de trufas): $26.000

  • Pansotti con pesto di noci: $22.500

  • Orecchiette baresi (salsiccia fresca y gratinado): $20.500

  • Risotto carbonara (guanciale, parmesano y pecorino): $26.000

Con estos valores, una cena para dos en el restaurante del chef italiano puede rondar entre $40.000 y $54.000 si se eligen dos platos principales de la carta.

Vinos y bebidas en Cucina Paradiso: cuánto cuesta acompañar la cena

La propuesta de vinos, bajo el sello Vino Nostrum, también suma al ticket final:

  • Copa de vino (primer precio en cada categoría: bollicine, calmo, mosso o fermo): $5.350

  • Botella de vino (segundo precio en cada categoría): $17.900

De este modo, una pareja que elija dos platos principales y acompañe la comida con una botella de vino gastará alrededor de $75.000 a $90.000, sin incluir postres ni extras.

Sucursales de Cucina Paradiso en Buenos Aires y horarios

El restaurante de Donato de Santis cuenta con siete locales en Buenos Aires:

  • Belgrano: Castañeda 1873, Soldado de la Independencia 851

  • Recoleta: Pacheco de Melo 1685

  • Devoto: Bahía Blanca 4073

  • Palermo: Arévalo 1538 (sucursal sin gluten), Armenia 1610

  • Caballito: Av. Pedro Goyena 1054

Todos los locales abren de 09 de la mañana a 00 horas, de lunes a domingo.

