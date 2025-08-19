Cuánto cuesta una cena para dos en Cucina Paradiso, el restaurante de Donato de Santis en Buenos Aires

Ir a cenar a un restaurante en Buenos Aires es siempre una experiencia distinta, sobre todo cuando se trata de un lugar que combina buena cocina con el nombre de un chef reconocido. Ese es el caso de Cucina Paradiso, el restaurante de Donato de Santis, que se convirtió en una referencia de la gastronomía italiana en la ciudad.
En sus mesas no solo se busca comer, sino también vivir una experiencia marcada por el estilo y la impronta del jurado de MasterChef.
Cena para dos en Cucina Paradiso: precios de los platos de Donato de Santis
En Cucina Paradiso, los precios de los platos de pasta varían según la preparación. Entre las opciones destacadas figuran:
Con estos valores, una cena para dos en el restaurante del chef italiano puede rondar entre $40.000 y $54.000 si se eligen dos platos principales de la carta.
Vinos y bebidas en Cucina Paradiso: cuánto cuesta acompañar la cena
La propuesta de vinos, bajo el sello Vino Nostrum, también suma al ticket final:
-
Copa de vino (primer precio en cada categoría: bollicine, calmo, mosso o fermo): $5.350
-
Botella de vino (segundo precio en cada categoría): $17.900
De este modo, una pareja que elija dos platos principales y acompañe la comida con una botella de vino gastará alrededor de $75.000 a $90.000, sin incluir postres ni extras.
Sucursales de Cucina Paradiso en Buenos Aires y horarios
El restaurante de Donato de Santis cuenta con siete locales en Buenos Aires:
-
Belgrano: Castañeda 1873, Soldado de la Independencia 851
-
Recoleta: Pacheco de Melo 1685
-
Devoto: Bahía Blanca 4073
-
Palermo: Arévalo 1538 (sucursal sin gluten), Armenia 1610
- Caballito: Av. Pedro Goyena 1054
Todos los locales abren de 09 de la mañana a 00 horas, de lunes a domingo.