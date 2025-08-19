19 de agosto de 2025 - 13:11

Cuál es el precio actualizado de Toyota Hilux en agosto 2025

La Toyota Hilux se mantiene líder entre los autos utilitarios en Argentina, combinando rendimiento, confort y seguridad en cada versión.





El éxito de la Toyota Hilux no es casual. Este auto destaca por su diseño robusto, mecánica confiable y una amplia gama de versiones que se adaptan tanto al trabajo como al uso personal. Su versatilidad y presencia la convierten en un referente entre los autos utilitarios en Argentina.



Durante el último año, Toyota lanzó la versión SRV+, que eleva el nivel de confort sin perder funcionalidad. Con llantas de 18 pulgadas, tapizados de cuero y detalles tecnológicos de última generación, esta pickup refuerza su liderazgo dentro de los autos más completos del mercado argentino.

La seguridad también es un punto fuerte de la Toyota Hilux. Con múltiples airbags, control de estabilidad, asistente en pendientes y anclajes ISOFIX, este auto se ubica entre los más seguros disponibles en Argentina, cumpliendo con los estándares modernos de protección para conductores y pasajeros.

Precio de la Toyota Hilux en agosto 2025

  • Toyota Hilux 2.4 DX 4x2 MT: $34.262.000

  • Toyota Hilux 2.8 SRV 4x4 AT: $52.480.000

  • Toyota Hilux SRV+ 4x4 AT: $61.350.000

    

Estos valores corresponden al precio base del auto y pueden variar según concesionario o región dentro de Argentina.

Características destacadas de la Toyota Hilux

El auto ofrece confort y tecnología desde sus versiones básicas, con aire acondicionado, pantalla multimedia y volante multifunción. Las versiones superiores agregan climatizador automático, acceso sin llave y encendido por botón.

En motorización, la gama incluye motores diésel de 2.4 y 2.8 litros, con transmisiones manual y automática. La versión GR-S IV resalta por su desempeño deportivo y potencia adicional.

La versatilidad de la Hilux permite un uso eficiente tanto en caminos rurales como urbanos, con tracción 4x4 y suspensión reforzada, posicionándola entre los autos más completos de Argentina.

Producción nacional en Zárate, Buenos Aires, garantiza acceso rápido a repuestos y servicio postventa en todo el país.

Toyota ofrece financiación competitiva a tasa 0% por hasta 18 meses, facilitando la compra de este auto en Argentina.



Por último, la valor de reventa de la Hilux se mantiene alto, convirtiéndola en una inversión segura para uso personal o flotas empresariales.

