El Índice de Paz Global 2025 destaca a Islandia por su aislamiento y a Suiza por su capacidad de albergar a toda su población en refugios ante emergencias.

Estos países no se destacan por sus grandes ejércitos ni por sus conflictos. Descubrí qué los hace ser pacíficos.

En un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica, movimien y el resurgimiento de tensiones internacionales, encontrar refugios de estabilidad se ha vuelto una prioridad. El informe Global Peace Index 2025 identifica a las naciones que logran mantenerse al margen de los conflictos, priorizando la cohesión social y la neutralidad como sus principales defensas.

Islandia encabeza nuevamente la lista, una posición que mantiene de forma ininterrumpida desde el año 2008. Esta nación insular se destaca por carecer de fuerzas armadas y por no poseer vecinos con los que mantenga disputas territoriales. Su estabilidad no solo es política, sino también energética, gracias a su acceso masivo a fuentes de energía verde y una cultura que prioriza el sentido de comunidad por sobre el individualismo.

image La neutralidad y el aislamiento como escudos estratégicos La razón técnica detrás de la paz en estas naciones reside en la combinación de aislamiento geográfico y políticas de neutralidad activa. Países como Nueva Zelanda, que ocupa el tercer lugar, se benefician de su distancia física respecto a los grandes centros de conflicto global, sumado a una alta tasa de autosuficiencia. Este mecanismo de "distancia crítica" actúa como un filtro natural ante crisis de suministros o tensiones fronterizas, permitiendo que la sociedad interna se desarrolle sin las presiones de la defensa militar constante.

La gran sorpresa del ranking actual es Irlanda, que logró consolidarse en la segunda posición. Su éxito no es casual, sino el resultado de una estrategia diplomática equilibrada. El país ha logrado integrarse plenamente en la Unión Europea manteniendo, al mismo tiempo, un perfil bajo en conflictos internacionales, lo que le permite evitar las tensiones externas que afectan a otras potencias del continente.

image Irlanda, la sorpresa. El caso de Austria y Suiza Austria y Suiza completan los cinco primeros puestos, demostrando que la neutralidad militar sigue siendo un activo valioso en la Europa Central. Austria ha evitado la participación directa en conflictos durante décadas, mientras que Suiza ha llevado la seguridad a un nivel estructural único. La nación helvética no solo es famosa por su neutralidad diplomática, sino por poseer una red de defensa civil que incluye refugios capaces de albergar a la totalidad de su población en caso de una catástrofe.

La estabilidad de estas naciones también se apoya en democracias sólidas y bajos índices de criminalidad, factores que el índice pondera para medir la seguridad interna. En un momento donde el término "guerra mundial" vuelve a aparecer en las conversaciones cotidianas, estos países representan modelos de gestión social donde la inversión se desvía de lo bélico hacia la estabilidad civil y la preservación de la calidad de vida de sus ciudadanos.