10 de marzo de 2026 - 12:59

El truco de una cocinera china para el pollo frito: por qué la maicena y el curry son la clave del crunch

La creadora de contenido Coqui revela que la mezcla de almidón de papa, curry y levadura química garantiza una cobertura ligera que no se ablanda con la salsa.

Aprendé a hacer pollo frito como todo un experto gracias a los trucos de esta chef china.&nbsp;

Aprendé a hacer pollo frito como todo un experto gracias a los trucos de esta chef china. 

Foto:

Por Sofía Serelli

El pollo frito coreano, conocido como yangnyeom chicken, domina las tendencias gastronómicas actuales por su textura extrema. La cocinera china Coqui ha popularizado una versión doméstica gracias a un truco que marca la diferencia: el secreto para un rebozado que resista la humedad de la salsa reside en el equilibrio exacto entre el almidón y las especias.

Leé además

No tener amigos luego de los 60: la psicología lo explica. 

Según la psicología, las personas que llegan a los 60 sin amigos cercanos no son necesariamente antisociales

Por Cristian Reta
Makena Simonsen, la joven que realizó la demanda.

Se graduó con promedio 3.87, lee como si fuera a primer grado y realizó una demanda que sacude a la educación

Por Cristian Reta

Para conseguir ese resultado profesional en casa, la elección del corte de la carne es fundamental. En lugar de la pechuga, que suele secarse rápidamente al fuego, la experta recomienda utilizar contramuslos con piel. Este corte posee la grasa necesaria para mantenerse jugoso mientras la parte exterior se somete a altas temperaturas en el aceite de girasol.

image

La ciencia del almidón y la levadura en la fritura

El éxito de esta técnica no es casualidad, sino que responde a la física de los ingredientes. El almidón de papa o la maicena, a diferencia de la harina de trigo, no desarrolla gluten al mezclarse con agua, lo que evita que el rebozado se vuelva elástico o gomoso. Al freírse, crea una capa mucho más fina, crujiente y porosa que no absorbe aceite en exceso. Por su parte, la levadura química libera burbujas de aire durante la cocción, expandiendo la masa y generando esos huecos característicos que hacen que la cobertura se sienta ligera y no pesada.

image

El paso a paso para un pollo frito con una salsa excepcional

Una vez que el pollo está dorado tras su paso por la sartén, llega el paso definitivo del carácter coreano: la salsa. El ingrediente protagonista es el gochujang, una pasta de chile fermentado que mezcla notas dulces, ácidas y picantes. Esta se cocina brevemente con miel, soja, vinagre, ajo rallado y una pequeña cantidad de mantequilla para lograr un brillo sedoso que envuelve cada pieza sin arruinar su textura.

Para realizar esta preparación de forma exitosa, se deben reunir los siguientes elementos:

  • 600 g de contramuslo de pollo con piel.
  • 1 vaso de harina de trigo y 1 vaso de almidón de papa o maicena.
  • Especias: sal, curry, ajo en polvo, pimentón y pimienta negra.
  • 1 cucharada de levadura química y 1 vaso de agua.
  • Salsa: Gochujang, soja, vinagre, ajo, mantequilla y miel.
    image

El paso a paso:

  1. Se cortan los trozos de pollo y se introducen en la mezcla húmeda de secos y agua hasta que queden bien cubiertos.
  2. Se fríen en abundante aceite de girasol hasta que estén dorados y, en paralelo, se integran los componentes de la salsa en otra sartén con un poco de agua.
  3. El toque final consiste en volcar el pollo frito caliente sobre la salsa, removiendo rápido para que el glaseado impregne toda la superficie manteniendo el rebozado cerámico que se logró gracias al almidón.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La generación de los 60 y 70 desarrolló estas 3 habilidades mentales, según la psicología.

Según la psicología, las personas que crecieron en los años 60 y 70 desarrollaron una fortaleza mental única

Por Cristian Reta
Descubrí los múltiples usos que tienen las cáscaras de naranja.

No las tires, se pueden reciclar: el truco con cáscaras de naranja que ayuda a limpiar las ventanas de casa

ni jarron ni maceta: la curiosa idea para reutilizar una tetera antigua que se volvio viral

Ni jarrón ni maceta: la curiosa idea para reutilizar una tetera antigua que se volvió viral

el truco de los hoteles 5 estrellas: como tener tu propio aromatizante para la limpieza de tu hogar

El truco de los hoteles 5 estrellas: cómo tener tu propio aromatizante para la limpieza de tu hogar