El truco de una cocinera china para el pollo frito: por qué la maicena y el curry son la clave del crunch

La creadora de contenido Coqui revela que la mezcla de almidón de papa, curry y levadura química garantiza una cobertura ligera que no se ablanda con la salsa.

El pollo frito coreano, conocido como yangnyeom chicken, domina las tendencias gastronómicas actuales por su textura extrema. La cocinera china Coqui ha popularizado una versión doméstica gracias a un truco que marca la diferencia: el secreto para un rebozado que resista la humedad de la salsa reside en el equilibrio exacto entre el almidón y las especias.

Para conseguir ese resultado profesional en casa, la elección del corte de la carne es fundamental. En lugar de la pechuga, que suele secarse rápidamente al fuego, la experta recomienda utilizar contramuslos con piel. Este corte posee la grasa necesaria para mantenerse jugoso mientras la parte exterior se somete a altas temperaturas en el aceite de girasol.

image La ciencia del almidón y la levadura en la fritura El éxito de esta técnica no es casualidad, sino que responde a la física de los ingredientes. El almidón de papa o la maicena, a diferencia de la harina de trigo, no desarrolla gluten al mezclarse con agua, lo que evita que el rebozado se vuelva elástico o gomoso. Al freírse, crea una capa mucho más fina, crujiente y porosa que no absorbe aceite en exceso. Por su parte, la levadura química libera burbujas de aire durante la cocción, expandiendo la masa y generando esos huecos característicos que hacen que la cobertura se sienta ligera y no pesada.

image El paso a paso para un pollo frito con una salsa excepcional Una vez que el pollo está dorado tras su paso por la sartén, llega el paso definitivo del carácter coreano: la salsa. El ingrediente protagonista es el gochujang, una pasta de chile fermentado que mezcla notas dulces, ácidas y picantes. Esta se cocina brevemente con miel, soja, vinagre, ajo rallado y una pequeña cantidad de mantequilla para lograr un brillo sedoso que envuelve cada pieza sin arruinar su textura.