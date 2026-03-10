10 de marzo de 2026 - 12:39

Las personas que comen la pizza con cubiertos poseen este rasgo de la personalidad, según la psicología

La psicología señala que pequeñas decisiones del día a día suelen estar conectadas con patrones de comportamiento más amplios.

Por Daniela Leiva

La pizza suele asociarse con un momento relajado como una comida informal, una reunión con amigos o una salida rápida. En ese contexto, muchas personas la comen con la mano, sin demasiadas reglas. Sin embargo, hay quienes prefieren usar cuchillo y tenedor.

Por qué un hábito como comer pizza con la mano es un gesto que dice mucho de nosotros

Los psicólogos del comportamiento explican que la forma en que una persona realiza pequeñas acciones cotidianas puede reflejar patrones más amplios de conducta. Comer pizza con cubiertos no necesariamente indica rigidez o formalidad extrema, pero sí suele relacionarse con un estilo de personalidad más estructurado.

Una de las explicaciones más utilizadas en psicología proviene del modelo de los Cinco Grandes Rasgos de la Personalidad (Big Five), desarrollado por investigadores como el psicólogo Oliver John, de la Universidad de California en Berkeley.

Dentro de este modelo aparece el rasgo conocido como responsabilidad o escrupulosidad (conscientiousness), que describe a las personas que tienden a ser organizadas, cuidadosas con los detalles y orientadas al control de sus acciones.

Las personas con niveles altos de este rasgo suelen mostrar conductas más ordenadas incluso en situaciones informales. Esto puede reflejarse en la forma de trabajar, planificar su tiempo o incluso en cómo comen determinados alimentos.

Patrones que suelen aparecer en personas que comen pizza con cubiertos

1-Búsqueda de orden en acciones cotidianas

Las personas con mayor nivel de responsabilidad tienden a estructurar incluso los momentos informales para mantener cierta organización.

2-Alta conciencia de normas sociales

Algunas personas internalizan reglas de etiqueta o de comportamiento que aplican incluso cuando no es estrictamente necesario.

3-Preferencia por el control del entorno

Usar cubiertos puede brindar una sensación de control o limpieza frente a alimentos que pueden resultar incómodos de manipular.

4-Hábitos aprendidos en el entorno familiar

Muchas conductas alimentarias se forman durante la infancia y se mantienen en la vida adulta sin que exista una reflexión consciente sobre ellas.

Los expertos aclaran que este tipo de rasgos no define completamente la personalidad de alguien. Comer pizza con cubiertos no implica necesariamente rigidez ni formalidad excesiva. De hecho, en muchos países europeos esta práctica es habitual y forma parte de la cultura gastronómica.

