El respaldo de cama pasó de moda: por qué este objeto clave del dormitorio dejará de usarse en 2026

Los paneles de poliuretano con efecto piedra y los listones de madera se imponen sobre las telas, buscando mayor durabilidad y una limpieza mucho más simple.

El respaldo de cama no va más: esto es lo que se va a usar en los dormitorios en 2026.

El dormitorio atraviesa su cambio más drástico en décadas. El respaldo de la cama, ese protector histórico del muro, está siendo desplazado por soluciones arquitectónicas integrales. Materiales como la madera, la cerámica y el papel pintado transforman la pared en protagonista, eliminando piezas innecesarias para ganar metros cuadrados y profundidad visual.

El tapizado tradicional, habitual en casas de generaciones anteriores, pierde terreno frente a superficies sólidas y limpias. El desgaste diario y la acumulación de polvo en las telas han impulsado la búsqueda de alternativas que priorizan la higiene y la presencia visual. Hoy, la tendencia apunta a jerarquizar el espacio mediante una sola pieza que aporte carácter sin sobrecarga.

image Materiales modernos: del poliuretano a la calidez de la madera Una de las opciones más fuertes es el poliuretano con efecto piedra. Estos paneles imitan texturas minerales como la pizarra o la caliza, pero con un peso significativamente inferior, lo que permite instalarlos directamente sobre el muro sin obras húmedas. Su mantenimiento es mínimo: a diferencia de las telas que se manchan de forma permanente, estas placas se limpian con un simple paño húmedo.

Este cambio responde a un mecanismo de optimización del ambiente. Al integrar el soporte directamente en la arquitectura de la pared, se elimina el bulto físico del mueble, lo que amplía la percepción de espacio en habitaciones reducidas. Además, estas superficies sólidas cumplen la función técnica de aislamiento térmico que antes aportaba el cabecero, pero sumando una barrera acústica más efectiva y facilitando una higiene profunda que previene la acumulación de ácaros típicos de los acolchados.

image Soluciones de obra y la vigencia de lo natural Los listones de madera también ganan protagonismo al crear juegos de sombras y profundidad vertical. Pueden cubrir solo el ancho de la cama o expandirse hasta el techo, estilizando la habitación y aportando un diseño artesanal. En sintonía con estilos como el Japandi, se busca un equilibrio entre la sofisticación y la sencillez extrema, utilizando materiales como el roble, el bambú o el ratán.

image Para quienes necesitan utilidad extra, los cabeceros de pladur o cartón yeso permiten integrar estanterías, nichos ocultos y toda la instalación eléctrica en una misma estructura de obra. Aunque es un elemento fijo, permite esconder irregularidades de la pared y sirve como separador de ambientes en departamentos integrados. En 2026, la cama ya no es un mueble aislado, sino una extensión deliberada del diseño estructural del hogar.