Mi vecino construyó un muro entre nuestros jardines, pero no quiere revocar mi lado: ¿puede hacerlo?

Los conflictos entre vecinos por construcciones en los límites de los terrenos son más comunes de lo que parece. Uno de los casos más frecuentes ocurre cuando se levanta un muro divisorio y surge la duda sobre quién debe terminar o revocar cada lado de la pared. En Argentina, estas situaciones están reguladas por el código civil y comercial.

La normativa distingue principalmente entre un muro propio y un muro medianero. Esa diferencia es clave para determinar los derechos y obligaciones de cada vecino .

Si el muro fue construido completamente dentro de la propiedad de uno de los vecinos, legalmente se considera un muro propio. En ese caso, la persona que lo construyó no está obligada a revocar o terminar el lado que da hacia el terreno lindero.

Es decir, puede dejar su cara sin revocar o sin terminaciones, siempre que la construcción cumpla con las normas municipales y no genere daños estructurales o riesgos.

Sin embargo, el vecino afectado tiene derecho a revocar o mejorar ese lado por su cuenta si lo desea, siempre respetando la estructura existente.

Cuando el muro es medianero

La situación cambia cuando el muro está ubicado exactamente sobre la línea divisoria entre ambas propiedades. En ese caso se considera un muro medianero.

Según el código civil argentino, los muros medianeros son compartidos por ambos propietarios. Esto implica que tanto los gastos de mantenimiento como ciertas decisiones sobre la construcción pueden ser responsabilidad de ambos.

Si uno de los vecinos levanta el muro sobre la línea divisoria, el otro puede adquirir derechos sobre esa pared pagando la parte proporcional de la obra.

Qué hacer si hay un conflicto

Si la situación genera discusiones entre vecinos, lo primero que se recomienda es revisar los planos del terreno y verificar exactamente dónde está ubicado el muro.

También puede consultarse a un agrimensor o acudir a la municipalidad para confirmar los límites de la propiedad.

En caso de desacuerdo, el conflicto puede resolverse mediante mediación o, en última instancia, a través de la justicia civil.

En definitiva, si el muro está completamente dentro del terreno del vecino, no existe obligación legal de revocar el lado que da hacia tu propiedad. Pero si se trata de un muro medianero, las reglas cambian y ambos propietarios pueden tener derechos y responsabilidades sobre la construcción.