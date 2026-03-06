Tensión en Parque Patricios: vecinos evacuados entraron por la fuerza al edificio tras el derrumbe.

Incidentes entre la Policía de la Ciudad y damnificados por el derrumbe en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires ” se registraron este viernes luego de que algunos vecinos intentaron entrar por la fuerza a los edificios.

Fuentes policiales informaron a Noticias Argentinas que efectivos de la fuerza “trabajaban en el lugar” cuando se desarrollaron los desmanes con los habitantes de los departamentos.

Los vecinos insisten con su reclamo para entrar a sus viviendas y buscar más pertenencias , pero las autoridades no se lo permiten.

Más temprano, en diálogo con NA, Anahí, que vivía en uno de los inmueble de la planta baja, precisó que se encuentra alojada junto a su marido en el Hotel de las Américas.

La misma vecina indicó que ingresaron “muchas” personas , confirmó que la marcha que los damnificados tenían planificada realizar fue suspendida por el conflicto y añadió: “Están con la máquina levantando tierra y toda evidencia que hay”.

“Tampoco respetaron lo que se había dialogado con las autoridades porque primero, empezaron por quitar escombros y nos dijeron que estaba autorizado por la fiscal para poder apuntalar, pero nosotros seguimos sin ningún tipo de información”, cerró Anahí.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad explicó que ampliaron las medidas de seguridad en el lugar: “Hay un vallado y más de 100 efectivos de la Policía porteña que fueron asignados las 24 horas para proteger los bienes de los vecinos”.

El comunicado al que tuvo acceso este medio señaló que “también hay personal de Bomberos, Guardia de Auxilio y Defensa Civil”, mientras que “el área de Logística de la subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación en el perímetro de los edificios afectados”.

Embed La Policía de la Ciudad quiso detener a uno de los vecinos de los departamentos que fueron evacuados en Parque Patricios por el derrumbe del estacionamiento.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/tWFUmA8EUm — Corta (@somoscorta) March 6, 2026

“La empresa constructora presentó en la Guardia de Auxilio un plan de trabajo para el apuntalamiento de los edificios, con la autorización de la administración del complejo. El plan fue aprobado por la Guardia de Auxilio”, añadió el escrito.

“Hoy se realizó un reconocimiento de todo el área y la empresa COSUD comenzó con las tareas de una retroexcavadora que retira el material derrumbado para comenzar con el apuntalamiento mediante estructuras tubulares”, contrapuso el comunicado.

Por último, el ejecutivo porteño destacó que el personal de “Bomberos ya realizó un relevamiento fotográfico y de video del lugar y el material fue entregado a la Fiscalía”.

La legisladora porteña por el Frente de Izquierda Vanina Biasi se encuentra presente en el lugar y consideró: “La Constructora COSUD mandó maquinaria pesada al sector del derrumbe para sacar los escombros. La única habilitación al predio que hizo la fiscalía es para que apuntalen el lugar”.

En contraposición con el reclamo de los damnificados, el gobierno porteño sostuvo que “los vecinos fueron informados ayer, sobre el plan de trabajos que iban a comenzar” este 6 de marzo.

Asimismo, indicaron que buscan garantizar que “la empresa constructora realice las tareas que fueron autorizadas” por el mismo ejecutivo e informadas a la Fiscalía actuante. Además, sostuvieron que en el lugar “se establecieron el Ministro de Seguridad, Horacio Giménez; la presidenta de la comuna 4, Silvia Millara; y funcionarios de la Jefatura de gabinete, además de todas las áreas técnicas de la Guardia de Auxilio”.

“La empresa Constructora Sudamericana presentó ante el GCBA un plan de acción, que consiste en realizar las tareas necesarias para un apuntalamiento estructural de la zona afectada, ejecutar una demolición controlada de las zonas no afectadas, intervenir la zona para limpiar los escombros generados por el derrumbe y las obras, y realizar un análisis estructural”, añadieron.

La misma autoridad remarcó que la empresa también contrató un ingeniero estructuralista, que hizo una inspección preliminar del lugar a fin de planificar los trabajos a realizar. Además, la Ciudad gestionó la estadía de los vecinos evacuados en hoteles con pensión completa hasta el miércoles 11/03, con posibilidad de extender el plazo.

Ante la insistencia por ingresar a sus hogares, el área dirigida por Jorge Macri pidió a la fiscalía que permita el ingreso de los vecinos a sus departamentos para poder retirar elementos livianos, de manera ordenada. Entidad que autorizó el retiro de la primera tanda de autos del estacionamiento afectado y le pidió a la constructora que los traslade.

Por último, indicaron que se gestionó el stop debit de las cuotas de los créditos para pagar los departamentos ante el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad. Mientras que los vecinos también pidieron que se realice el stop debit de las expensas: ya fue elevado por el GCBA al administrador y se espera su respuesta.