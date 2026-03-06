Emiten alerta amarilla por tormentas fuertes para este sábado en Mendoza: a qué zonas alcanza

Para este sábado 7 de febrero está pronosticada una jornada con nubosidad variable, ascenso de la temperatura y fuertes tormentas hacia la noche en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.
El pronóstico del tiempo anticipa una jornada inestable y con precipitaciones en la zona de cordillera.
Luego de un viernes fresco y nublado, para este sábado está prevista una jornada inestable hacia la noche. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 27°C y una mínima de 14°C.
Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas durante la tarde-noche que afectará a todos los departamentos de la provincia.
“El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas mayores a 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local”, explicó el SMN.
De cara al domingo está prevista una jornada nublada con lluvias y tormentas, además de vientos del sector sur. La máxima será de 25°C y la mínima de 12°C.
Mientras que el lunes anticipan una jornada con mejora del tiempo con nubosidad en disminución y leve ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 27°C y la mínima será de 11°C.