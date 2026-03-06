6 de marzo de 2026 - 21:21

Emiten alerta amarilla por tormentas fuertes para este sábado en Mendoza: a qué zonas alcanza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada inestable y con precipitaciones en la zona de cordillera.

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este sábado 7 de febrero está pronosticada una jornada con nubosidad variable, ascenso de la temperatura y fuertes tormentas hacia la noche en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un viernes fresco y nublado, para este sábado está prevista una jornada inestable hacia la noche. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 27°C y una mínima de 14°C.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas durante la tarde-noche que afectará a todos los departamentos de la provincia.

Alerta por tormentas

“El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas mayores a 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local”, explicó el SMN.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al domingo está prevista una jornada nublada con lluvias y tormentas, además de vientos del sector sur. La máxima será de 25°C y la mínima de 12°C.

Mientras que el lunes anticipan una jornada con mejora del tiempo con nubosidad en disminución y leve ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 27°C y la mínima será de 11°C.

