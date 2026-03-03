3 de marzo de 2026 - 20:45

Cielo nublado y tormentas en Mendoza: en qué zonas y a cuánto llegará la máxima este miércoles

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C en Mendoza. El jueves caerá fuertemente la temperatura.

Se esperan tormentas para este miércoles en Mendoza.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Tormentas y cielo cubierto es lo que se espera para este miércoles en Mendoza. Sin embargo la máxima llegará a los 30°C y la mínima se mantendrá cerca de los 20°C. El jueves, por su parte, la temperatura descenderá de forma significativa, acompañada por precipitaciones.

Cómo estará el tiempo mañana

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable con tormentas durante la noche y vientos moderados del sudeste. La máxima será de 30°C, mientras que la mínima será de 17°C. En la cordillera, por su parte, se anuncian precipitaciones.

Cae la temperatura este jueves

El jueves 5 de marzo de 2026 se espera una jornada mayormente nublada con un marcado descenso de la temperatura, además de lluvias y tormentas aisladas. La máxima será de 23°C y la mínima de 16°C, con vientos algo fuertes del sector sur. En la cordillera se indican precipitaciones.

