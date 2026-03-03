Cielo nublado y tormentas en Mendoza: en qué zonas y a cuánto llegará la máxima este miércoles

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C en Mendoza. El jueves caerá fuertemente la temperatura.

Tormentas y cielo cubierto es lo que se espera para este miércoles en Mendoza. Sin embargo la máxima llegará a los 30°C y la mínima se mantendrá cerca de los 20°C. El jueves, por su parte, la temperatura descenderá de forma significativa, acompañada por precipitaciones.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable con tormentas durante la noche y vientos moderados del sudeste. La máxima será de 30°C, mientras que la mínima será de 17°C. En la cordillera, por su parte, se anuncian precipitaciones.