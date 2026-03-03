En un año, cayó 6,1% la cantidad de juicios laborales en Mendoza

Entre 2024 y 2025, la cantidad de causas ingresadas en las cámaras laborales de Mendoza se redujo un 6,1%. Y cuando la comparación se lleva a 2017, la disminución en la cantidad de juicios alcanza el 37,4%. Por otra parte, el tiempo promedio que toma llegar a la sentencia es de 20 meses.

Norma Llatser , ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y coordinadora del Fuero Laboral, explicó que esta reducción responde a diversas variables que confluyen. Por un lado, la oficina de conciliación laboral , que interviene en las causas por despidos , ha sido de mucha utilidad porque, precisamente, varias se resuelven en esa instancia y no llegan al fuero.

Por otra parte, la implementación de la oralidad plena -establecida por la reforma procesal de 2019 y que permite que el juez conozca de primera mano los testimonios desde el inicio de la causa- y la incorporación temprana de la prueba pericial médica (que otorga al magistrado mayores certezas en la audiencia inicial sobre un pedido de incapacidad) han favorecido que se acorten los plazos.

Llatser recordó que, cuando ella litigaba, un proceso podía tomar entre 4 y 6 años , mientras que ahora transcurren, en promedio, dos años hasta la audiencia final . Aclaró que hay cuatro circunscripciones en la provincia y que la primera, ubicada en Capital, lleva aproximadamente el 70% de las causas laborales. Pero, en promedio entre las 12 cámaras, en 2025 transcurrieron 20,74 meses hasta llegar a una sentencia, cuando en 2024 se habían necesitado 21,96 meses.

Entre 2024 y 2025, las causas ingresadas en el fuero laboral cayeron un 6,1% : se pasó de 16.301 a 15.307 ( 1.000 menos ). Pero las por accidentes disminuyeron un 15,93% y las vinculadas a enfermedades, un 6,98%. En cambio, las originadas por despidos treparon un 11,27% , pasando de 1.934 a 2.152.

Llatser explicó que este incremento responde al contexto económico, que causó más desvinculaciones, y acotó que muchos se resolvieron en la instancia de conciliación obligatoria.

La comparación con 2017 permite apreciar una reducción significativa, ya que ese año ingresaron 24.449 causas; cifra que bajó a 15.307 -casi 10 mil menos- en 2025 (-37,39%). Desglosando por tipo, las de despidos cayeron un 54,87% en 8 años y las de accidentes se redujeron un 39,1%. En cambio, las de enfermedades crecieron un 60,16, pasando de 2.844 en 2017 a 4.555 en 2025.

La coordinadora del Fuero Laboral detalló que se estableció la obligatoriedad de acudir a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para la determinación de una discapacidad producto de una enfermedad o un accidente de trabajo.

Las comisiones médicas del organismo determinan, en varias oportunidades, que la discapacidad no tiene nexo causal con ciertas tareas laborales, por lo que no es resarcible por el empleador. En esos casos, es común que se recurra a la justicia para intentar que se modifique esa determinación (lo que a veces sucede y otras no), lo que explica que hayan aumentado las causas de enfermedades.

Perspectivas

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza fue designada, el pasado 12 de febrero, como la nueva coordinadora del Fuero laboral, en reemplazo de Dalmiro Garay Cueli y Mario Adaro.

Llatser resaltó que, cuando participan en congresos y conocen la situación en el resto del país, aprecian cuánto se ha avanzado en la reducción de los tiempos en Mendoza. Y sumó que esto también responde al capital humano altamente capacitado -la mayoría de los empleados son abogados y tienen posgrados- y a la actualización periódica de conocimientos.

En cuanto al objetivo de que se siga en el camino de reducción de la cantidad de causas y de los tiempos de resolución, señaló que apuntan a que la oralidad se mantenga o profundice, porque contribuye a llegar a una sentencia en un plazo razonable.

Sumó que están analizando algunas modificaciones adicionales para seguir avanzando en este sentido. Comentó que uno de los focos de trabajo es con los peritos. Destacó que, desde febrero, entró en vigencia un nuevo baremo y que se ajustaron bastante los porcentajes de discapacidad, pero que se puede profundizar en criterios más uniformes. Asimismo, indicó que son pocos los peritos que están activos y eso causa demoras en las pericias.

La reforma laboral

Uno de los motivos planteados desde el Gobierno nacional para realizar una reforma o modernización laboral era que se buscaba reducir la litigiosidad. Consultada sobre si la ley recientemente aprobada podría contribuir a esto, Llatser indicó que se necesitará un tiempo de estudio, porque no sólo modifica la ley de Contratos de Trabajo, sino que también introduce cambios en las convenciones colectivas, la jornada laboral e incorpora el FAL (Fondo de Asistencia Laboral).

De todos modos, resaltó que incorpora algunas cuestiones que ya se estaban aplicando en la justicia por jurisprudencia, como la indemnización en caso de despido, que se promedian las sumas variables. Por otra parte, manifestó que el derecho laboral es muy dinámico y que todos los años tenían alguna modificación.