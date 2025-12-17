Argentina cierra 2025 con derrumbe en accidentes laborales, pero los juicios de ART marcaron un récord

Este año ingresaron 132.000 juicios por ART a la Justicia, cuando la cantidad de accidentes bajó 55%. “La litigiosidad se disparó porque el Poder Judicial no cumple en forma completa con la ley sancionada en 2017”, dijo Gonzalo Dabini, experto en la materia.

La Argentina cerrará el 2025 con un derrumbe del 80% en muertes en el trabajo y una caída del 55% en accidentes laborales, mientras la cantidad de juicios por estos factores se dispara a un récord histórico de 132.000 causas abiertas en el año, apalancados por el incumplimiento de la ley 27.348 por parte del propio Poder Judicial.

Así lo señaló Gonzalo Dabini, abogado experto en litigiosidad laboral, tras comparar que la Argentina tiene un índice de litigiosidad que es 15 veces superior a la de España y 21 veces superior a la de Chile, lo que genera que las pequeñas y medianas empresas se repriman de contratar más trabajadores por la “enorme incertidumbre” que les genera el tratamiento judicial que tienen los juicios laborales por riesgos del trabajo.

“Nunca en la historia hubo tantos juicios ingresados a la justicia por riesgos de trabajo. Y es una paradoja porque la cantidad de accidentes y muertes se ha derrumbado”, dijo Dabini en declaraciones a la señal de noticias DNEWS, tras señalar que el problema está en que el Poder Judicial no cumple con la ley 27.348 de Riesgos del Trabajo que el Congreso sancionó y el Poder Ejecutivo promulgó en febrero de 2017, y a la cual adhirieron 18 provincias.

Esa ley determinaba que ante cada demanda debía actuar una comisión médica jurisdiccional para determinar en forma profesional la enfermedad o contingencia de cada trabajador y concluir así sobre su incapacidad, lo que concluiría en las correspondientes prestaciones dinerarias que debían ser afrontadas por las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART).

“Esas comisiones o cuerpos médicos forenses debían estar conformados por médicos especialistas llamados por concurso que cobrarían honorarios de acuerdo con su real actividad en el pleito. Pero esto no se cumple y todavía actúan peritos que van a resultados del pleito. Es decir: a mayor incapacidad que se le da al trabajador, más millonaria es la sentencia y más porcentaje cobra ese perito”, comentó Dabini.