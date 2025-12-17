Se extiende la licitación por la megaobra en el Acceso Este: cuántas empresas se interesaron hasta ahora

El Gobierno provincial decidió reprogramar las fechas de apertura de sobres correspondientes a la licitación pública para la refuncionalización integral de dos tramos estratégicos del Acceso Este (Ruta Nacional N.º 7) , que abarcan los departamentos de Guaymallén y Maipú . Los actos administrativos iban a realizarse la semana próxima y pasaron para enero.

Se trata de una de las principales arterias de circulación del Gran Mendoza, obra que se ejecutará con financiamiento proveniente de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial. La obra contempla un presupuesto total que supera los 128.000 millones de pesos.

Inicalmente la apertura de sobres estaba pensada para la semana que viene , pero el Gobierno anunció la reprogramación para el mes de enero "en respuesta a solicitudes formales presentadas por empresas interesadas en participar del proceso", que manifestaron la "necesidad de contar con un mayor plazo para profundizar el estudio de la documentación licitatoria , así como para el análisis detallado de los aspectos técnicos, económicos y financieros de las propuestas a presentar", informaron.

Puntualmente, para el tramo de la Ruta 7 que abarca desde calle Arturo González hasta Lamadrid en Maipú, la fecha de apertura de sobres pasó del 22 de diciembre para el 6 de enero de 2026 a las 10 horas. El presupuesto oficial es de $ 57.857.662.026,74.

La obra anunciada por el Gobierno de Mendoza sobre la ruta 7 en lo que se conoce como acceso Este, será la primera de su envergadura desde que se inauguró en 1979. Acceso Este en Guaymallén

Mientras que el tramo de refuncionalización del Acceso Este, que contempla el Nudo Vial hasta calle Arturo González en Guaymallén, pasó del 23 de diciembre al 14 de enero de 2026 a las 10 horas. El presupuesto oficial es de $ 70.510.746.262.

Desde la Subsecretaría de Infraestructura, que encabeza Marité Badui, explicaron que el objetivo de este cambio es "favorecer una mayor concurrencia de oferentes, promover condiciones de competencia efectiva y asegurar la calidad y solidez de las ofertas", en línea con los principios de transparencia, eficiencia y razonabilidad que rigen los procedimientos de contratación pública.

Según confirmaron fuentes oficiales a Los Andes, son 15 empresas las que "han hecho algún tipo de consulta" hasta ahora, desde que se publicaron los pliegos provisorios (los disponibles ahora son los definitivos). El plazo más amplio que se le otorgó al tramo de obra en Guaymallén se debe a la "complejidad" del proyecto, aclararon.

El tramo de obra en Maipú

La refuncionalización abarcará los departamentos de Maipú y Guaymallén, cada uno con desafíos propios.

En Maipú, el tramo desde Lamadrid hasta Arturo González (Variante Palmira), unos 18,8 kilómetros, soporta un flujo promedio de 35.000 vehículos diarios y tendrá un plazo de obra de 12 meses. Allí se reconstruirá el paquete estructural completo, con nuevas bases granulares, carpeta asfáltica de entre 10 y 14 centímetros, banquinas pavimentadas y señalización renovada.

La intervención también incluye la reconstrucción de diez intersecciones principales y diecisiete rotondas, entre ellas las de Ruta 7 y Ruta 50, Serpa, Don Bosco, Maza, Cervantes, Los Álamos, Medina, Las Margaritas, San Pedro y Lamadrid.

Este tramo tendrá un presupuesto total de $69.914.434.957,03 ($57.857.662.026,74 de obra básica), financiado entre 2025 y 2027. La mayor parte del desembolso ($63.495 millones) se concentrará en 2026. Además, la Municipalidad de Maipú asumirá la intervención en las colectoras, con el objetivo de completar una renovación integral del corredor. El plazo de ejecución es de 12 meses.

El sector más complejo: Guaymallén

El segundo segmento, entre Arturo González y el Nudo Vial, corresponde a Guaymallén y será el más complejo de la megaobra en el Acceso Este.

Requerirá elevar la ruta cuatro metros, sumar una tercera trocha en sectores críticos y construir tres nuevos puentes vehiculares, además del ensanche de los puentes Ponce y Pescara.

El proyecto, elaborado por la Municipalidad de Guaymallén, también prevé un reencarpetado total, un alteo entre Sarmiento y Urquiza, iluminación nueva a lo largo del tramo Sarmiento–Urquiza y un sistema de drenaje pluvial modernizado para evitar anegamientos.

El plan incorpora, además, espacios verdes laterales, paseos peatonales y ciclovías con mobiliario urbano y especies nativas, en línea con los nuevos estándares de urbanización del corredor Metropolitano Este. El total por ejercicio asciende a $95.058.065.159,07 ($70.510.746.262 de obra básica), con financiamiento distribuido entre 2025 y 2028. El plazo de ejecución será de 30 meses.