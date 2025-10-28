Anunciaron la licitación de la megaobra en el Acceso Este: qué tramos abarca y qué plazos de ejecución tiene

El Gobernador Alfredo Cornejo anunció hoy el llamado a licitación para la repavimentación integral de un tramo clave de la Ruta 7 , una intervención largamente esperada que busca optimizar la seguridad y la circulación en el corredor más transitado del área metropolitana. Se trata del Acceso Este , desde la Variante Palmira hasta el Nudo Vial.

¿Acceso Este o Acceso Sur?: el gobierno de Cornejo reveló cuál será la próxima ruta nacional que será licitada

Durante el acto, realizado en Casa de Gobierno, Cornejo explicó que asumir estas obras sobre un corredor que dejó de ser exclusivamente interurbano responde a una decisión estratégica.

“Sentimos que es una decisión buena hacernos cargo de las rutas nacionales , aunque no nos correspondiera por jurisdicción. Es la incomodidad del progreso, pero son recursos bien invertidos y vamos a exigir plazos razonables y su cumplimiento”, sostuvo el mandatario provincial.

Se trata de la segunda de las obras traspasadas por Vialidad Nacional a la Provincia, en el marco del convenio que firmó el gobernador en mayo pasado. La primera obra que fue llamada a licitación es la reconstrucción de la Ruta 143, que une San Carlos con San Rafael.

Cornejo destacó que ambas licitaciones forman parte de un plan integral de movilidad y logística que incluye la variante San Roque, la modernización del Acceso Este, la descentralización de tramos urbanos y el tren de cercanías del Este, que aliviará el tránsito vehicular.

“Habrá molestias, sí, pero el beneficio es mayor en seguridad, tiempos de viaje y desarrollo urbano. Vamos a cuidar los plazos para que se note rápido”, concluyó el Gobernador.

La intervención totaliza 30,4 kilómetros entre Maipú y Guaymallén y representa una transformación central para la movilidad de la provincia y el crecimiento productivo del Gran Mendoza.

Alfredo Cornejo-Matías Stevanato-Marcos Calvente El gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por los intendentes de Maipú, Matías Stevanato, y de Guaymallén, Marcos Calvente, anunció la licitación de la reconstrucción de la Ruta 7. Prensa Gobierno de Mendoza

La Ruta 7 registra un Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) superior a treinta y cinco mil vehículos en el tramo de Maipú, y asciende a ciento veinte mil en Guaymallén, lo que dimensiona la urgencia de esta intervención. La obra se financiará con Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, recuperados por Mendoza tras años de perjuicios económicos.

En este sentido, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, destacó: “Pasamos de 350 a 1.023 millones de dólares acreditados para la Provincia y los estamos invirtiendo en impacto productivo. Este tramo lo usa el 95% de mendocinos: estamos invirtiendo de Mendoza para Mendoza”.

Acompañaron el anuncio la vicegobernadora, Hebe Casado; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui; y los intendentes de Guaymallén, Marcos Calvente, y de Maipú, Matías Stevanato.

Tramo Maipú

El primer frente de obra se desarrollará entre calle Lamadrid y Arturo González, en el departamento de Maipú. Se trata de 18,8 kilómetros de autopista que serán reencarpetados de manera completa, con reconstrucción de base, pavimentación de banquinas, renovación de sistemas de contención y nueva señalización horizontal y vertical.

La subsecretaria Marité Badui precisó que el tramo se dividirá en dos contratos independientes, con calle Cervantes como punto divisor, lo que permitirá acelerar los tiempos de ejecución y asegurar mayor participación de empresas.

Además, se intervendrán diez intersecciones principales —entre ellas, los cruces con Ruta Provincial 50, Nicolás Serpa, Don Bosco, Maza y San Pedro— que representan alrededor del treinta por ciento del presupuesto total.

Acceso Este-Maipú El Acceso Este en Maipú será intervenido por la Provincia. Prensa Gobierno de Mendoza

El intendente de Maipú, Matías Stevanato (PJ), resaltó el impacto local: “Es un reclamo histórico. Agradezco que, más allá de las diferencias políticas, la Provincia y el Municipio lo encaren en equipo: vamos a cofinanciar colectoras y ordenar accesos para los vecinos”.

La inversión estimada en este tramo supera los cuarenta millones de dólares, con un plazo de ejecución de doce meses.

Tramo Guaymallén

La segunda etapa del proyecto modernizará 11,6 kilómetros entre la Avenida Gobernador Videla (Nudo Vial) y Arturo González, en Guaymallén. Allí la infraestructura existente —con solo dos carriles por sentido hasta Sarmiento— resulta insuficiente para el tránsito actual, motivo por el cual se incorporará una tercera trocha por sentido y se ensancharán los puentes Ponce y Pescara.

También se construirán tres cruces vehiculares elevados —Rosario–Houssay, Azcuénaga–Avellaneda y Urquiza— que permitirán restablecer la conectividad Norte–Sur entre los barrios del departamento. En el tramo Sarmiento–Tirasso se rediseñará el sistema pluvial para evitar anegamientos, y la obra incluirá mejoras urbanas: nueva iluminación LED, ciclovías, áreas verdes y mobiliario urbano.

Acceso Este El Acceso Este en Guaymallén será intervenido por la Provincia. La obra tendrá una ejecución de 30 meses. Prensa Gobierno de Mendoza

El intendente Marcos Calvente advirtió sobre la convivencia con la obra: “Entre el Cóndor y el Nudo Vial circulan dos cientos mil autos por día si se suma el acceso Sur. Vamos a tener que derivar tránsito por calles internas y pedimos paciencia: esta ruta fue un muro para Guaymallén y hoy estamos recomponiendo conectividad”.

Este tramo tendrá un plazo de ejecución de treinta meses, dada su complejidad, y una inversión superior a 70.500 millones de pesos.