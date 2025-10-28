El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir el Presupuesto y algunas reformas

Este martes, el Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso . Tras las elecciones y bajo la nueva conformación parlamentaria, el objetivo es discutir una serie de reformas que incluyen cambios en materia tributaria y laboral , entre otras.

Cómo es la reforma laboral que negocia el Gobierno e impulsará con la nueva conformación de las Cámaras

Fuentes oficiales le informaron además a la Agencia Noticias Argentinas que las fechas se decidirán en los próximos días . De esta manera, el bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) buscará acuerdos con los bloques dialoguistas para postergar el debate del proyecto de Presupuesto 2026.

La idea es tratar esa iniciativa en las sesiones extraordinarias, luego de que asuman los diputados electos el domingo último : asumirán el 10 de diciembre. Con la nueva conformación del Congreso, el oficialismo tendrá en la Cámara de Diputados, junto a los bloques aliados, la primera minoría.

Cabe recordar que los bloques opositores habían aprobado el 8 de octubre un emplazamiento con el cronograma de audiencias. El mismo establecía que el 11 de noviembre se tratara el Presupuesto 2016 en el recinto, para que pudiera discutirse en el Senado antes de la finalización de las sesiones ordinarias.

El peronismo quería mantener la fecha del dictamen. Sin embargo, según señalaron fuentes parlamentarias, a la vez reconoce que hay bloques dialoguistas dispuestos a acordar una nueva citación para que se trate con la nueva composición el cuerpo.

Gracias al voto de la mayoría de los argentinos, a partir del 10 de diciembre, el Gobierno tendrá 107 legisladores entre la LLA, PRO y la UCR. Además podrá contar con otros 6 diputados radicales cercanos al oficialismo, con lo cual necesitará solo 13 legisladores para aprobar el Presupuesto 2026.

De acuerdo a lo señalado por voceros parlamentarios de bloques provinciales las negociaciones se realizarán entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo, que acordarán una postergación del debate de la ley de gastos y recursos. Al Presupuesto también suma la intención del Gobierno de Javier Milei de tratar en sesiones extraordinarias las reformas tributaria y laboral, una iniciativa resistida por el grueso del sindicalismo.