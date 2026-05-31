Milei publicó un video de Hugo Chávez y lanzó una frase contra el kirchnerismo de cara a las elecciones

Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales para confrontar con el kirchnerismo y compartió un video de archivo de Hugo Chávez acompañado por una frase contundente. “Lobo con piel de cordero” , escribió el mandatario al republicar el contenido desde sus cuentas oficiales.

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La grabación mostraba al fallecido líder venezolano afirmando que impulsaría un “capitalismo con rostro humano” y que respetaría la propiedad privada. El material había sido publicado originalmente por una cuenta libertaria que vinculó ese discurso con el utilizado históricamente por referentes kirchneristas.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el fuerte comentario del jefe de Estado fue sumado a la publicación original en la que un usuario afín al oficialismo vinculó las declaraciones históricas del dirigente caribeño con la retórica habitual de los referentes del kirchnerismo.

“Cuando escuchen este discurso por parte de los Kirchneristas, recuerden como termino la historia en Venezuela” , rezaba de forma textual la advertencia lanzada por la cuenta denominada Escuela Austríaca de Economía, la cual fue retuiteada a los pocos minutos por el propio Milei para potenciar su alcance digital y fijar la postura del Gobierno nacional ante sus seguidores.

“Ando escuchando mucho kirchnerista con un discurso pro mercado y pro capitalismo que ellos obviamente no creen pero necesitan empezar a decirlo”, agrega el usuario libertario, en clara referencia a las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán el año que viene.

Este tipo de movimientos en las plataformas virtuales forma parte de la estrategia comunicacional habitual del oficialismo, que utiliza el archivo histórico y los paralelismos internacionales para confrontar con las administraciones previas.

La comparación entre los postulados de la revolución bolivariana y el modelo económico del anterior gobierno local busca, según el entorno presidencial, alertar sobre las consecuencias a largo plazo de las políticas de fuerte intervención estatal y regulación de mercados.

La publicación generó una inmediata reacción en las redes, sumando miles de interacciones y reinstalando el debate en la agenda política sobre los modelos económicos en pugna.