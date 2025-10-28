La Corte Suprema rechazó recursos de Cristina Kirchner y avaló el juicio por la causa Cuadernos

La Corte Suprema de Justicia ratificó este lunes el avance del juicio oral por la “causa Cuadernos” , al rechazar los más de 20 recursos presentados por la expresidente Cristina Kirchner , el exministro Julio De Vido y un grupo de empresarios que cuestionaban la validez de las actuaciones en el expediente.

Además, el máximo tribunal revocó el sobreseimiento de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner, en una causa vinculada por lavado de dinero.

La decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habilita el inicio del proceso oral el próximo 6 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal N° 7 . En el banquillo estarán la expresidente, exfuncionarios y empresarios acusados de pagar o recibir sobornos durante la adjudicación de obras públicas entre 2003 y 2015.

En el fallo, los magistrados también aceptaron un recurso de la Procuración General de la Nación y coincidieron con sus fundamentos al ordenar que se dicte un nuevo pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Pochetti. La mujer había sido sobreseída por el juez Luis Rodríguez, pero ese fallo fue cuestionado por la Unidad de Información Financiera y el Ministerio Público, que pidieron la continuidad de la investigación.

La causa Cuadernos se inició a partir de los registros del ex chofer Oscar Centeno, quien detalló viajes de recaudación vinculados al ex subsecretario Roberto Baratta.

Las declaraciones de imputados-colaboradores como Carlos Wagner, José López y el financista Ernesto Clarens derivaron en la apertura de una megacausa que incluyó la cartelización de obra pública y flujos ilegales de dinero hacia el exterior.

image El ex chofer Oscar Centeno y las anotaciones que le dieron nombre a la investigación judicial. Infobae

Los magistrados de la Corte también rechazaron recursos de otros imputados relevantes como Cristóbal López, Mario Rovella, Aldo Roggio y Juan Carlos De Goycoechea, todos ellos que cuestionaban nulidades procesales, indagatorias o declaraciones de arrepentidos.

En su fallo sobre Pochetti, los jueces establecieron que el sobreseimiento previo solo abarcaba el hecho del transporte de dinero y no las maniobras de blanqueo, por lo que corresponde continuar con la investigación de las operaciones financieras realizadas por la viuda de Muñoz y su entorno.

La resolución consolida el camino hacia uno de los juicios más esperados de los últimos años en la Argentina, que tiene como protagonistas a una ex presidenta y a la cúpula empresarial que dominó el escenario de la obra pública en las últimas décadas.