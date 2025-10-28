28 de octubre de 2025 - 21:35

Guillermo Moreno, condenado por amenazas y peculado: la Corte Suprema dejó firme las sentencias

El exsecretario de Comercio Interior durante la gestión de Néstor y Cristina Kirchner presentó los recursos ante la Justicia, pero los jueces rechazaron los planteos. También quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos.

La Corte Suprema ratificó las condenas a Guillermo Moreno.

La Corte Suprema ratificó las condenas a Guillermo Moreno.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Corte Suprema de Justicia ratificó este martes dos condenas contra el exsecretario de Comercio Interior de Argentina (2006-2013) Guillermo Moreno, que incluyen penas de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Leé además

Los gobernadores serán recibidos por (de izq. a der.) Luis Caputo, Javier Milei, Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

Javier Milei recibirá a la mayoría de los gobernadores para discutir los proyectos que impulsa en el Congreso

Por Redacción Política
la corte desestimo el recurso de fernando espinoza en la causa por abuso sexual y quedo al borde del juicio

La Corte desestimó el recurso de Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual y quedó al borde del juicio

Por Redacción Política

El máximo tribunal rechazó los recursos de su defensa y dejó así firmes los fallos que los declararon culpable por amenazas coactivas y peculado. El fallo fue publicado al mismo tiempo que la reactivación de la causa Cuadernos, que tiene como protagonista a Cristina Kirchner.

Primer condena: amenazas coactivas

El primer caso, tramitado ante el Tribunal Oral Federal 8, se refiere a la asamblea de accionistas de Papel Prensa del 12 de agosto de 2010, en la que Moreno irrumpió con guantes de boxeo y un casco de sparring, profirió amenazas y forzó la suspensión de la votación.

Fue condenado por amenazas coactivas, fallo que fue confirmado en 2023 por la Sala I de la Cámara de Casación Penal y, ahora, por el máximo tribunal, que lo declaró “inadmisible” en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

Apropiación indebida o el desvío de fondos

La segunda condena, dictada en 2017 por el Tribunal Oral Federal 7 y ratificada en 2019, se refiere al uso de fondos públicos para financiar cotillón con consignas hostiles contra el Grupo Clarín, como “Clarín miente” y otras frases impresas en artículos promocionales difundidos entre 2011 y 2013 desde la Secretaría de Comercio.

El delito acreditado fue peculado en concurso real con incitación a la violencia colectiva.

Los jueces rechazaron los planteos

Ambas sentencias estaban recurridas por la defensa del ex funcionario, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos, lo que dejó firmes las condenas y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

También fueron condenados en la causa del cotillón Fabián Dragone y Guillermo Cosentino, ex directivos del Mercado Central.

Moreno, figura clave del kirchnerismo en materia económica durante el mandato de Néstor Kirchner y el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quedó así definitivamente fuera del ámbito público por sentencia judicial firme.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Iñaki Gutiérrez y el presidente Javier Milei (X).

Iñaki Gutiérrez aclaró que el propio Milei "maneja sus redes" y explicó cuál es su verdadero rol

Por Redacción Política
Los intendentes Celso Jaque (Malargüe), Ulpiano Suarez (Capital) y Alejandro Molero (General Alvear).  Atrás asoma el jefe comunal de Lavalle, Edgardo González. 

Nuevos concejos deliberantes: seis intendentes gobernarán condicionados por la oposición

Por Martín Fernández Russo
La Libertad Avanza busca postergar el debate del Presupuesto 2026 y tratarlo en sesiones extraordinarias.

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir el Presupuesto y algunas reformas

Por Redacción Política
Cristina Kirchner será juzgada por la Causa Cuadernos. 

La Corte Suprema rechazó recursos de Cristina Kirchner y avaló el juicio por la causa Cuadernos

Por Redacción Política