Guillermo Moreno, condenado por amenazas y peculado: la Corte Suprema dejó firme las sentencias

La Corte Suprema de Justicia ratificó este martes dos condenas contra el exsecretario de Comercio Interior de Argentina (2006-2013) Guillermo Moreno , que incluyen penas de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos .

El máximo tribunal rechazó los recursos de su defensa y dejó así firmes los fallos que los declararon culpable por amenazas coactivas y peculado. El fallo fue publicado al mismo tiempo que la reactivación de la causa Cuadernos, que tiene como protagonista a Cristina Kirchner .

El primer caso, tramitado ante el Tribunal Oral Federal 8, se refiere a la asamblea de accionistas de Papel Prensa del 12 de agosto de 2010, en la que Moreno irrumpió con guantes de boxeo y un casco de sparring, profirió amenazas y forzó la suspensión de la votación .

Fue condenado por amenazas coactivas, fallo que fue confirmado en 2023 por la Sala I de la Cámara de Casación Penal y, ahora, por el máximo tribunal, que lo declaró “inadmisible” en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

La segunda condena, dictada en 2017 por el Tribunal Oral Federal 7 y ratificada en 2019, se refiere al uso de fondos públicos para financiar cotillón con consignas hostiles contra el Grupo Clarín, como “Clarín miente” y otras frases impresas en artículos promocionales difundidos entre 2011 y 2013 desde la Secretaría de Comercio.

El delito acreditado fue peculado en concurso real con incitación a la violencia colectiva.

Los jueces rechazaron los planteos

Ambas sentencias estaban recurridas por la defensa del ex funcionario, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos, lo que dejó firmes las condenas y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

También fueron condenados en la causa del cotillón Fabián Dragone y Guillermo Cosentino, ex directivos del Mercado Central.

Moreno, figura clave del kirchnerismo en materia económica durante el mandato de Néstor Kirchner y el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quedó así definitivamente fuera del ámbito público por sentencia judicial firme.