Caos en la interna peronista: "A los que dicen que los intendentes nos borramos, qué hicieron ellos"

El intendente de Ensenada, Mario Secco, salió al cruce tras las acusaciones de un sector del peronismo contra Axel Kicillof por el desdoblamiento de las elecciones. "Cuando les conviene nos usan a los intendentes", asumió.

Interna en el peronismo tras la derrota electoral culpa del desdoblamiento de Axel Kicillof.

Interna en el peronismo tras la derrota electoral "culpa" del desdoblamiento de Axel Kicillof.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, resaltó el rol de los jefes comunales previo a las elecciones legislativas. “A los que dicen que los intendentes nos borramos, hay que preguntarles qué hicieron ellos”, lanzó en declaraciones radiales.

Además, Secco respaldó la decisión de Kicillof de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires y criticó duramente a los sectores internos que, según dijo, “usan a los intendentes como chivo expiatorio”. “Es una barbaridad que nos quieran decir que nos borramos”, sumó.

Y resaltó: “Yo no mezquiné nada en la campaña y otros lo único que hacen es hablar con los medios”, agregó.

División entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner

El jefe comunal también defendió el desempeño de Kicillof, asegurando que el mandatario “puso en valor a los intendentes” y que adelantar los comicios fue “un acierto político”, algo que comparte Mayra Mendoza y las personas muy vinculadas a la expresidente Cristina Kirchner.

También cuestionó el sistema de Boleta Única de Papel, al sostener que con el método anterior “hubiésemos tenido algunos puntos más”.

Consultado sobre los dichos de la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, Secco se limitó a responder: “Usted la conoce, ella piensa de una manera y nosotros de otra”, echando leña a la ardiente interna peronista.

Más tarde, redobló la apuesta y fue aún más contundente: "Se quieren limpiar el culo con nosotros. ¿A dónde estuviste vos mientras recorríamos nuestras calles? No quieren reconocer que a veces las estrategias no dan resultado".

