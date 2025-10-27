Caos en la interna peronista: "A los que dicen que los intendentes nos borramos, qué hicieron ellos"

Sobre la hora, apareció un premio consuelo para el peronismo en la Legislatura

El intendente de Ensenada, Mario Secco, resaltó el rol de los jefes comunales previo a las elecciones legislativas. “A los que dicen que los intendentes nos borramos, hay que preguntarles qué hicieron ellos” , lanzó en declaraciones radiales.

Además, Secco respaldó la decisión de Kicillof de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires y criticó duramente a los sectores internos que, según dijo, “usan a los intendentes como chivo expiatorio” . “Es una barbaridad que nos quieran decir que nos borramos”, sumó.

Y resaltó: “Yo no mezquiné nada en la campaña y otros lo único que hacen es hablar con los medios” , agregó.

El jefe comunal también defendió el desempeño de Kicillof, asegurando que el mandatario “puso en valor a los intendentes” y que adelantar los comicios fue “un acierto político”, algo que comparte Mayra Mendoza y las personas muy vinculadas a la expresidente Cristina Kirchner.

También cuestionó el sistema de Boleta Única de Papel, al sostener que con el método anterior “hubiésemos tenido algunos puntos más”.

Consultado sobre los dichos de la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, Secco se limitó a responder: “Usted la conoce, ella piensa de una manera y nosotros de otra”, echando leña a la ardiente interna peronista.

Gracias #Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, lxs niñxs y el pueblo trabajador.



— Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) October 26, 2025

Más tarde, redobló la apuesta y fue aún más contundente: "Se quieren limpiar el culo con nosotros. ¿A dónde estuviste vos mientras recorríamos nuestras calles? No quieren reconocer que a veces las estrategias no dan resultado".