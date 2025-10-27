27 de octubre de 2025 - 09:06

De Rial a Sylvestre: la catastrófica reacción en C5N al triunfo de Milei y la caída del peronismo

Los periodistas no ocultaron su desazón por el mal desempeño de Fuerza Patria y lanzaron furiosos dardos a la dirigencia, incluyendo a Cristina Kirchner.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La transmisión de C5N estuvo al mando de los periodistas Jorge Rial y Gustavo "Gato" Sylvestre, quienes no pudieron ocultar su malestar por el desempeño de Fuerza Patria, incluyendo la provincia de Buenos Aires, su histórico bastión.

Cuando eran las 21, horario pautado para la publicación de los resultados oficiales, un encendido Rial lanzó: "No minimicen más, no son boludos (los libertarios). Tienen cara, pero no son boludos. Hay errores realmente graves (en el peronismo)".

Mencionó, entonces, cuando el peronismo se dio cuenta en el simulador del conteo que Fuerza Patria tenía distintas inscripciones en las provincias y no les daba a su favor al reunir los votos como un único recuento nacional.

Mientras que un periodista decía que "subestimaron a La Libertad Avanza" por el recordado recital de Milei en el Movistar Arena, Alejandro Bercovich habló de que lo de ayer fue "el triunfo de las 50 grandes fortunas de Argentina, que nunca le soltaron la mano a Milei".

En C5N: Rial contra Cristina en el balcón

En otro tramo, Jorge Rial dijo que "no podía creer" cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón de su departamento en el barrio porteño de Recoleta para saludar a la militancia.

El conductor no se aguantó la escena y declaró enojado: "Cristina está festejando. Si volvés para atrás, Cristina está contenta".

Entonces, el periodista Bercovich cuestionó: "No sé si la presidenta del PJ debería estar contenta", mientras que otro panelista recordó: "Son dos millones de votos menos".

También, Rial expresó una crítica a los históricos dirigentes peronistas y armadores del conurbano: "¡Van por (Axel) Kicillof! ¡Qué fruta noble son los barones e intendentes del conurbano, ¿no? Cuando se movilizan, te rompen el c… Cuando no quieren movilizar, te mandan abajo del camión".

Elecciones 2025: la reacción completa en C5N al triunfo de LLA y la caída del peronismo

