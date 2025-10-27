De Rial a Sylvestre: la catastrófica reacción en C5N al triunfo de Milei y la caída del peronismo

En C5N , el canal con línea editorial kirchnerista , hubo escenas de tristeza , reclamo y enojo en el momento en que se publicaron los resultados de las elecciones legislativas de este domingo, que dejaron un triunfo contundente a nivel nacional de La Libertad Avanza sobre el peronismo.

Departamento por departamento de Mendoza: quién ganó y perdió en las elecciones 2025

Soledad Largui relató el calvario que vivió con un acosador tras escuchar el relato de Agustina Peñalva

La transmisión de C5N estuvo al mando de los periodistas Jorge Rial y Gustavo " Gato " Sylvestre, quienes no pudieron ocultar su malestar por el desempeño de Fuerza Patria, incluyendo la provincia de Buenos Aires , su histórico bastión.

Cuando eran las 21, horario pautado para la publicación de los resultados oficiales, un encendido Rial lanzó: "No minimicen más, no son boludos (los libertarios). Tienen cara, pero no son boludos. Hay errores realmente graves (en el peronismo)".

EN K5N DICE QUE SUBESTIMARON A LOS LIBERTARIOS Huevo duro; "No los minimices más tienen cara Pero no son boludos,basta de esto" Y después otro dijo "pensaron que todo pasaba por el muchacho que cantaba en el Movistar Arena y no...abajo hay jugadores también" DESTRUIDOS. pic.twitter.com/7ORkyWgWvv

Mencionó, entonces, cuando el peronismo se dio cuenta en el simulador del conteo que Fuerza Patria tenía distintas inscripciones en las provincias y no les daba a su favor al reunir los votos como un único recuento nacional.

Mientras que un periodista decía que " subestimaron a La Libertad Avanza " por el recordado recital de Milei en el Movistar Arena, Alejandro Bercovich habló de que lo de ayer fue "el triunfo de las 50 grandes fortunas de Argentina, que nunca le soltaron la mano a Milei".

En C5N: Rial contra Cristina en el balcón

En otro tramo, Jorge Rial dijo que "no podía creer" cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón de su departamento en el barrio porteño de Recoleta para saludar a la militancia.

El conductor no se aguantó la escena y declaró enojado: "Cristina está festejando. Si volvés para atrás, Cristina está contenta".

Entonces, el periodista Bercovich cuestionó: "No sé si la presidenta del PJ debería estar contenta", mientras que otro panelista recordó: "Son dos millones de votos menos".

Embed Los de C5N están puteando a cristina kjjj

"No sabemos que esta festejando, esta gaga" pic.twitter.com/qTjuDAfbqy — ElBuni (@therealbuni) October 27, 2025

También, Rial expresó una crítica a los históricos dirigentes peronistas y armadores del conurbano: "¡Van por (Axel) Kicillof! ¡Qué fruta noble son los barones e intendentes del conurbano, ¿no? Cuando se movilizan, te rompen el c… Cuando no quieren movilizar, te mandan abajo del camión".

Embed Señal: C5N.



‘Alguien cercano a Kicillof se preguntaba, “¿por qué baila Cristina?”’



Jorge Rial: ‘¡Pero no lo entiende nadie!’; ‘¡Qué fruta noble son los barones e intendentes del conurbano, ¿no?!Cuando se movilizan, te rompen el c… Cuando no quieren movilizar, te mandan abajo… pic.twitter.com/X73MhmUKaa — Matias E. Ruiz (@MatiasERuiz) October 27, 2025

Elecciones 2025: la reacción completa en C5N al triunfo de LLA y la caída del peronismo