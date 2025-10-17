17 de octubre de 2025 - 10:15

Soledad Largui relató el calvario que vivió con un acosador tras escuchar el relato de Agustina Peñalva

La periodista de A24 contó que sufrió acoso de parte de un hombre años atrás y el relato de su colega de C5N la hizo revivir lo que ella vivió.

Soledad Largui, víctima de un acosador y se identificó con el calvario que vive Agustina Peñalva
“Me impresionó un montón. Vi recién el video y me impresionó porque, sí, sentía que estaba un poco recordando lo que me había pasado a mí”, expresó Largui al referirse al video de Peñalva, que la motivó a contar por primera vez su historia completa.

La periodista recordó el miedo y la incomodidad que atravesó durante ese período: “Me dio un poco de miedo. Fue muy incómodo para mi familia porque lo que esta persona me escribía venía con una carga violenta y agresiva muy fuerte”.

La periodista contó que el acosador la esperaba en la puerta de la radio

Durante la charla con Marina Calabró y Rolando Barbano en A24, Largui reconstruyó uno de los episodios más difíciles que vivió, en 2016, cuando trabajaba en Radio Belgrano junto a Débora Plager.

“Salgo con mi matecito, mi termo, voy al auto y se me cruza un hombre. Como nos pasa muchas veces, le sonrío y le digo: ‘Hola, ¿qué necesitás?’. Me mira y me dice: ‘Soledad, te vine a buscar’”, recordó.

Ante esa situación, reaccionó con calma e intentó desactivar el momento con una mentira para ganar tiempo. “Le dije: ‘Mirá que del otro lado del vidrio hay un montón de policías mirando. Si grito, van a actuar’. Era mentira. Era sábado, no había nadie, pero se me ocurrió decirle eso”, contó.

Después de alejarse, confesó que tuvo que detener el auto porque no podía dejar de temblar. “Esa cara me quedó grabada. Me dijo: ‘Soy Gastón’ y me dio su apellido”.

Al llegar a su casa, relató el episodio a su pareja, quien le aconsejó hacer la denuncia. La investigación determinó que el hombre la había estado esperando desde temprano en la puerta de la radio. “El programa era de nueve a once, y se lo veía desde las cinco esperándome en la puerta”, relató.

El hombre que hostigaba a la periodista quedó detenido por acoso

Cuando la policía revisó los mensajes que el acosador le había enviado por redes sociales, encontraron más de 500 textos. “Me escribía todos los días. ‘Hola, mi amor, me gusta el color que te pusiste’. O ‘no me gustó lo que dijiste hoy, sé que me estabas hablando a mí’. Interpretaba que yo le mandaba mensajes al aire. Pasaron a amenazas. ‘Te voy a ir a buscar, vamos a hablar en serio’. Hasta que se volvieron horribles, con contenido sexual. Terminaban con frases como ‘hasta que sangres’”.

Frente a la gravedad de la situación, las autoridades decidieron asignarle custodia personal por dos semanas. Tiempo después, el acosador volvió a esperarla en la radio y fue detenido. “Lo vi cuando lo estaban arrestando. Le decía a la policía: ‘No, pero ella nunca me dijo que no’”, relató.

Largui remarcó que jamás respondió los mensajes del hombre, aunque él insistía en que la periodista se comunicaba con él a través de sus intervenciones televisivas. Tras la detención, la Justicia le impuso una restricción de contacto, aunque no se le otorgó botón antipánico.

