16 de octubre de 2025 - 12:46

"¿Están esperando encontrarme en una bolsa?": periodista de C5N denunció en vivo a su acosador

Agustina Peñalva reveló, entre lágrimas, que es víctima de hostigamiento hace más de dos meses. La situación comenzó en redes y hoy ella vive con custodia y botón antipánico.

Una periodista de C5N denunció a su acosado en vivo.

Una periodista de C5N denunció a su acosado en vivo.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Con la voz quebrada y frente a las cámaras, la periodista y locutora Agustina Peñalva, figura de C5N, rompió en llanto en pleno programa y denunció que vive con custodia y botón antipático por un acosador que la hostiga hace dos meses.

Leé además

Donald Trump 

El inesperado halago de Trump a una periodista argentina en la Casa Blanca: "Me gustan más que..."

Por Redacción Política
Falleció Luis Pedro Toni, una voz histórica del periodismo de espectáculos argentino.

Falleció el reconocido periodista Luis Pedro Toni, a los 91 años

Por Redacción Espectáculos

Peñalva decidió hacer público su caso para visibilizar una situación que viven en silencio muchas mujeres. “Mi situación en este momento es como tener una tobillera, pero estoy atada a este dispositivo que es un botón antipánico”, comenzó a decir en el programa “Andate a dormir vos”.

La periodista de C5N Agustina Peñalva denunció a su acosador.
La periodista de C5N Agustina Peñalva denunció a su acosador.

La periodista de C5N Agustina Peñalva denunció a su acosador.

La periodista relató que el acosador, identificado como Walter Graziano, comenzó a hostigarla a través de redes sociales, enviándole entre 20 y 30 mensajes diarios. “Tuve una alerta cuando me anunció que estaba esperando el momento para encontrarme sola. Me persigue y me sigue. Y es más, les digo algo más grave todavía: vive a ocho cuadras de mi casa”, contó al aire.

El calvario que vive la periodista Agustina Peñalva

Peñalva explicó que el hostigamiento pasó del entorno digital al físico, y que su vida cambió por completo. “No puedo respirar, no puedo salir tranquila de mi casa. Desde el viernes mi vida se convirtió en una dependencia total y absoluta de otras personas. Tengo dos personas que me cuidan afuera, 24/7. Si voy al chino a comprar un desodorante, me acompañan”, expresó entre lágrimas.

Durante su testimonio, la locutora se dirigió directamente a su acosador en un pedido desesperado por recuperar su libertad: “Flaco, yo no quiero nada de vos. No quiero que me regales flores, ni libros, ni chocolates. Lo único que quiero es volver a vivir mi vida de una forma normal. Quiero poder trabajar tranquila, salir tranquila, ir a tomar un mate a la plaza o ir al supermercado. Te tengo miedo, chabón. Te tengo miedo y no quiero nada tuyo. Te pido por favor, dejame tranquila.”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/1978807497877266916&partner=&hide_thread=false

Apoyo de Mauro Szeta

Con más de 130 mil seguidores en Instagram, Agustina Peñalva es una de las voces jóvenes más destacadas de C5N. En sus redes, el conductor Mauro Szeta le manifestó su apoyo. El caso volvió a poner en agenda la urgencia de reforzar los mecanismos de protección para las mujeres que denuncian acoso.

Peñalva contó que actualmente cuenta con medidas judiciales de protección y utiliza un botón antipánico como herramienta de seguridad. Agradeció el acompañamiento de sus compañeros, de su familia y de las autoridades que la asisten mientras la causa sigue su curso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El hijo de Pablo Lescano la rompe en redes sociales.

Así está hoy Tomás Lescano, el hijo de Pablo Lescano que la rompe en las redes sociales

Por Agustín Zamora
Morena Rial podría cumplir su condena en prisión domiciliaria.

Así es la casa elegida por Morena Rial para cumplir la prisión domiciliaria

Por Agustín Zamora
cuando se estrena la tercera temporada de envidiosa en neflix: la confirmacion de griselda siciliani

Cuándo se estrena la tercera temporada de "Envidiosa" en Neflix: la confirmación de Griselda Siciliani

Por Redacción Espectáculos
maxi lopez y wanda nara desataron el enojo de mauro icardi con un picante comentario en masterchef

Maxi López y Wanda Nara desataron el enojo de Mauro Icardi con un picante comentario en Masterchef

Por Redacción Espectáculos