"¿Están esperando encontrarme en una bolsa?": periodista de C5N denunció en vivo a su acosador

Agustina Peñalva reveló, entre lágrimas, que es víctima de hostigamiento hace más de dos meses. La situación comenzó en redes y hoy ella vive con custodia y botón antipánico.

Con la voz quebrada y frente a las cámaras, la periodista y locutora Agustina Peñalva, figura de C5N, rompió en llanto en pleno programa y denunció que vive con custodia y botón antipático por un acosador que la hostiga hace dos meses.

Peñalva decidió hacer público su caso para visibilizar una situación que viven en silencio muchas mujeres. “Mi situación en este momento es como tener una tobillera, pero estoy atada a este dispositivo que es un botón antipánico”, comenzó a decir en el programa “Andate a dormir vos”.

La periodista relató que el acosador, identificado como Walter Graziano, comenzó a hostigarla a través de redes sociales, enviándole entre 20 y 30 mensajes diarios. "Tuve una alerta cuando me anunció que estaba esperando el momento para encontrarme sola. Me persigue y me sigue. Y es más, les digo algo más grave todavía: vive a ocho cuadras de mi casa", contó al aire.

El calvario que vive la periodista Agustina Peñalva Peñalva explicó que el hostigamiento pasó del entorno digital al físico, y que su vida cambió por completo. “No puedo respirar, no puedo salir tranquila de mi casa. Desde el viernes mi vida se convirtió en una dependencia total y absoluta de otras personas. Tengo dos personas que me cuidan afuera, 24/7. Si voy al chino a comprar un desodorante, me acompañan”, expresó entre lágrimas.

Durante su testimonio, la locutora se dirigió directamente a su acosador en un pedido desesperado por recuperar su libertad: “Flaco, yo no quiero nada de vos. No quiero que me regales flores, ni libros, ni chocolates. Lo único que quiero es volver a vivir mi vida de una forma normal. Quiero poder trabajar tranquila, salir tranquila, ir a tomar un mate a la plaza o ir al supermercado. Te tengo miedo, chabón. Te tengo miedo y no quiero nada tuyo. Te pido por favor, dejame tranquila.”