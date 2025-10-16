Tensión total en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes enfrentó a Wanda Nara

Según reveló Ángel de Brito, la conductora habría tenido un cruce con la pareja de Enzo Fernández que desató la tensión en el estudio.

Las figuras de MasterChef Celebrity ya comienzan a experimentar la presión del certamen que debutó este lunes por Telefe. Valentina Cervantes, modelo e influencer conocida por su relación con el futbolista Enzo Fernández, no solo llamó la atención por su desempeño en la cocina, sino también por los cruces con Wanda Nara, según reveló Ángel de Brito.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Habló la supuesta tercera en la relación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Web La revelación de Ángel de Brito Durante una transmisión de Ángel Responde en Bondi Live, el periodista afirmó que la relación entre ambas no atraviesa el mejor momento. “Está todo mal entre Wanda y Valu Cervantes”, contó, sorprendido por el tono que habría tomado la interacción entre conductora y participante. De Brito explicó que Nara suele “chicanear” a los concursantes, pero que Cervantes no habría tolerado ciertas actitudes.

“Dos o tres veces la chicaneó y Valu la cortó en menos veinte”. El conductor de LAM agregó: “Valu siente que Wanda la quiere gastar como si fuera una boluda, y la piba dice ‘yo no soy ninguna boluda’. Es educada, pero tiene carácter. Esto me lo contaron técnicos de Telefe”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BONDI LIVE (@bondi_liveok) La tensión entre ambas se reflejó también en la gala del miércoles, donde Valentina protagonizó una de las escenas más personales y emotivas de la semana. En medio de la competencia, la modelo defendió el término “botinera” y explicó su significado desde una perspectiva diferente. Ante la pregunta de Nara sobre cómo lo tomaba, respondió con naturalidad: “Y sí, soy, ¿o no?”. Luego agregó: “No lo tomo mal, me encanta serlo. Cada uno tiene su concepto. Hay que tener tolerancia y paciencia”.

El pasado de Maxi López y Mauro Icardi El diálogo se tornó más distendido cuando Valentina bromeó con Wanda recordando que ya no pertenece a ese grupo, dado su pasado con Maxi López y Mauro Icardi. “Ya no sos más botinera”, lanzó Cervantes entre risas, a lo que Nara contestó: “Para nada”. En el detrás de escena, la influencer revivió la charla con humor: “Wanda me habla, tengo el huevo en la sartén esperando. ¿Cuándo se va a ir?”, dijo divertida.