Maxi López y Wanda Nara desataron el enojo de Mauro Icardi con un picante comentario en Masterchef

Wanda Nara y Maxi López volvieron a ser el centro de atención en MasterChef Celebrity con un intercambio que desató risas en el estudio. El miércoles por la noche, el exfutbolista sorprendió al jurado con un comentario que hizo referencia directa a su pasado con la conductora y a una polémica de Mauro Icardi .

Las chicanas de Wanda Nara y Maxi López por su reencuentro en MasterChef Celebrity: "Te encontraste una mujer..."

La consigna del programa pedía a los participantes preparar un plato picante y original . Al presentar su creación, Damián Betular le pidió a Maxi que le pusiera un nombre y su creatividad habría desatado la bronca de Icardi.

Con tono pícaro, él respondió: “ ‘La bondiola de Wanda ’, porque en una época a ella le gustaba la bondiola, yo sé que ahora está más con la hamburguesa . Pero es un plato que cocinaba hace mucho tiempo atrás”.

La frase provocó carcajadas entre los presentes y un evidente gesto de sorpresa en el jurado. El guiño fue inmediato para quienes recordaron la polémica palabra con la que Mauro Icardi se refería a las partes íntimas de Wanda Nara en la intimidad, pero que ella expuso en redes sociales, lo que generó que los chats se viralizaran casi al instante.

Pese al humor del momento, Germán Martitegui, Donato de Santis y Betular no quedaron conformes con el resultado del plato. Lo calificaron como “ plato buffet ”, una devolución que no favoreció al exjugador.

Ante la tensión, Wanda intervino para defenderlo y agregó un toque de ironía. “Está con una sueca modelo, divina. ¿No es así? ¿Siempre vas en busca de la perfección?”, lanzó desde su rol de conductora.

Maxi respondió con una sonrisa: “Trato de mejorar”. Luego, en su confesionario, sumó una frase que alimentó aún más el clima entre ambos: “Yo la conozco a Wanda, me parece que está celosa”.

El momento no pasó desapercibido. Mientras el público celebró el ida y vuelta con humor, el comentario de Maxi habría molestado a Mauro Icardi, quien volvió a quedar mencionado en uno de los programas más vistos del prime time de Telefe.