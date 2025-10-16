16 de octubre de 2025 - 11:03

Maxi López y Wanda Nara desataron el enojo de Mauro Icardi con un picante comentario en Masterchef

El exjugador sorprendió al ponerle un nombre provocador al plato que presentó en Masterchef, que involucra a Mauro Icardi.

Maxi López y Wanda NAra
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Por Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Maxi López provocó a Mauro Icardi en Masterchef

La consigna del programa pedía a los participantes preparar un plato picante y original. Al presentar su creación, Damián Betular le pidió a Maxi que le pusiera un nombre y su creatividad habría desatado la bronca de Icardi.

Con tono pícaro, él respondió: “‘La bondiola de Wanda’, porque en una época a ella le gustaba la bondiola, yo sé que ahora está más con la hamburguesa. Pero es un plato que cocinaba hace mucho tiempo atrás”.

La frase provocó carcajadas entre los presentes y un evidente gesto de sorpresa en el jurado. El guiño fue inmediato para quienes recordaron la polémica palabra con la que Mauro Icardi se refería a las partes íntimas de Wanda Nara en la intimidad, pero que ella expuso en redes sociales, lo que generó que los chats se viralizaran casi al instante.

¿Wanda Nara está celosa de la novia de Maxi López?

Pese al humor del momento, Germán Martitegui, Donato de Santis y Betular no quedaron conformes con el resultado del plato. Lo calificaron como “plato buffet”, una devolución que no favoreció al exjugador.

Ante la tensión, Wanda intervino para defenderlo y agregó un toque de ironía. “Está con una sueca modelo, divina. ¿No es así? ¿Siempre vas en busca de la perfección?”, lanzó desde su rol de conductora.

Maxi respondió con una sonrisa: “Trato de mejorar”. Luego, en su confesionario, sumó una frase que alimentó aún más el clima entre ambos: “Yo la conozco a Wanda, me parece que está celosa”.

El momento no pasó desapercibido. Mientras el público celebró el ida y vuelta con humor, el comentario de Maxi habría molestado a Mauro Icardi, quien volvió a quedar mencionado en uno de los programas más vistos del prime time de Telefe.

Por Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos
Por Agustín Zamora
Por Redacción Espectáculos