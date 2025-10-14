Ya dejó MasterChef Celebrity: el inesperado viaje de Maxi López a Inglaterra

En la antesala de su debut en MasterChef Celebrity y en medio de las chicanas mediáticas con Wanda Nara, Maxi López sorprendió al ausentarse del país tras un posteo de su pareja, Daniela Christiansson. La publicación, que generó revuelo entre los seguidores del reality culinario, fue el detonante de un inesperado viaje a Inglaterra.

Masterchef Celebrity 2025 (3) El viaje de Maxi López a Inglaterra “Después de este posteo, hoy mismo, Maxi López está viajando a reencontrarse con su pareja”, informó Adrián Pallares en Intrusos, confirmando que el exfutbolista abandonó momentáneamente las grabaciones del programa de Telefe. El conductor detalló que el viaje tomó por sorpresa a la producción, que contaba con López para cumplir con la ronda de entrevistas promocionales en ciclos como Cortá por Lozano.

Masterchef Celebrity 2025 El cronograma del participante quedó así alterado, aunque según Pallares, las grabaciones están lo suficientemente adelantadas como para no afectar su participación en el certamen: “Una semana va a estar allá”, explicó el periodista, señalando que el retorno de López está previsto para continuar durante un mes completo con el rodaje del programa.

La razón de su viaje El motivo del viaje tiene nombre y fecha. Christiansson cursa el séptimo mes de embarazo y, ante la posibilidad de un parto anticipado, López decidió acompañarla en este tramo final. Con ironía, Pallares comentó al aire: “Ojalá que sea sietemesino el niño”, aludiendo al riesgo de que el exjugador no llegara al nacimiento de su hijo si el parto se adelantara.