La Joaqui es la primera enojada en MasterChef Celebrity y hay una razón: "Gente que es medio bol..."

Antes del estreno: Marixa Balli respondió a los rumores de expulsión de MasterChef Celebrity

A qué hora estrena Masterchef Celebrity, cómo verlo en streaming y los nombres de los 24 participantes

A la cantante le tocó cocinar en pareja junto a Momi Gardina en el primer programa. Las concursantes tuvieron que preparar una merluza a la romana con un puré bicolor. De entrada empezaron complicadas cuando preguntaron a los jurados si llevaba crema o salsa de tomate.

Sin embargo, lo peor llegó a la hora de degustar el plato y a los tres jurados no les gustó la actitud de las concursantes que cuestionaron todas las devoluciones. “Es un tirano Germán”, acusó La Joaqui secundada por las risas de Momi.

Embed - Los 24 participantes llegaron a las cocinas de Masterchef Celebrity Argentina

“ El puré es el resultado de la soberbia misma . Yo les dije que la calabaza y la papa tienen dos tiempos de cocción”, apuntó enojado Germán Martitegui . Donato en un tono más cálido dijo que una de las dos podía ser la ganadora del certamen pero no con esa actitud.

Las caras se transformaron, y la conductora de “Nadie dice nada” aseguró que se iba un poco triste. Wanda Nara , conductora del ciclo, las alentó diciendo que el chef italiano había dicho que veía potencial en ellas. A lo que él contestó: “No, era un poco irónico” y despertó las risas de todos.

El enojo de La Joaqui en redes sociales

Este lunes a la noche en la pantalla de Telefe, el reality culinario ya empezó a generar revuelo. En las redes oficiales del canal, se compartió un video del detrás de escena donde se ve a La Joaqui y al periodista Esteban Mirol preparando chocolate para una receta dulce.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

Mientras trabajaban, la cantante decidió distender el momento interpretando el clásico de Pimpinela “A esa”, en un estilo descontracturado.

“A esa que te aparta de mí / que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo / ve y dile…”, canta La Joaqui entre risas mientras mezcla los ingredientes.

image (51)

Sin embargo, la escena no cayó bien entre algunos usuarios, que la acusaron de no prestar atención a las indicaciones del chef y de “no tomarse en serio el programa”. Otros apuntaron a Mirol por decirle que cantaba lindo: “No sabía si es La Joaqui o Ángela Torres, pero la escuché ladrar y me di cuenta que era La Joaqui”

La respuesta de La Joaqui. La respuesta de La Joaqui. gentileza

La intérprete de “Butakera” no dejó pasar los comentarios y salió al cruce en sus redes: “Hay gente que es medio bol… o se hace. ¿No se dan cuenta de que estamos descansando? Jajajaja. ¡Vivan y dejen vivir!”, escribió la artista en el mismo posteo.