La Joaqui es la primera enojada en MasterChef Celebrity y hay una razón: "Gente que es medio bol..."

La cantante tuvo una primera noche difícil en la cocina con los jurados. El descargo fue por redes sociales.

La Joaqui explotó en redes sociales por las críticas sobre MasterChef Celebrity.

La Joaqui explotó en redes sociales por las críticas sobre MasterChef Celebrity.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

A la cantante le tocó cocinar en pareja junto a Momi Gardina en el primer programa. Las concursantes tuvieron que preparar una merluza a la romana con un puré bicolor. De entrada empezaron complicadas cuando preguntaron a los jurados si llevaba crema o salsa de tomate.

Embed - Los 24 participantes llegaron a las cocinas de Masterchef Celebrity Argentina

La devolución de los jueces a La Joaqui

Sin embargo, lo peor llegó a la hora de degustar el plato y a los tres jurados no les gustó la actitud de las concursantes que cuestionaron todas las devoluciones. “Es un tirano Germán”, acusó La Joaqui secundada por las risas de Momi.

El puré es el resultado de la soberbia misma. Yo les dije que la calabaza y la papa tienen dos tiempos de cocción”, apuntó enojado Germán Martitegui. Donato en un tono más cálido dijo que una de las dos podía ser la ganadora del certamen pero no con esa actitud.

Las caras se transformaron, y la conductora de “Nadie dice nada” aseguró que se iba un poco triste. Wanda Nara, conductora del ciclo, las alentó diciendo que el chef italiano había dicho que veía potencial en ellas. A lo que él contestó: “No, era un poco irónico” y despertó las risas de todos.

El enojo de La Joaqui en redes sociales

Este lunes a la noche en la pantalla de Telefe, el reality culinario ya empezó a generar revuelo. En las redes oficiales del canal, se compartió un video del detrás de escena donde se ve a La Joaqui y al periodista Esteban Mirol preparando chocolate para una receta dulce.

Mientras trabajaban, la cantante decidió distender el momento interpretando el clásico de Pimpinela “A esa”, en un estilo descontracturado.

“A esa que te aparta de mí / que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo / ve y dile…”, canta La Joaqui entre risas mientras mezcla los ingredientes.

Sin embargo, la escena no cayó bien entre algunos usuarios, que la acusaron de no prestar atención a las indicaciones del chef y de “no tomarse en serio el programa”. Otros apuntaron a Mirol por decirle que cantaba lindo: “No sabía si es La Joaqui o Ángela Torres, pero la escuché ladrar y me di cuenta que era La Joaqui”

La respuesta de La Joaqui.

La intérprete de “Butakera” no dejó pasar los comentarios y salió al cruce en sus redes: “Hay gente que es medio bol… o se hace. ¿No se dan cuenta de que estamos descansando? Jajajaja. ¡Vivan y dejen vivir!”, escribió la artista en el mismo posteo.

