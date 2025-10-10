Antes del estreno: Marixa Balli respondió a los rumores de expulsión de MasterChef Celebrity

A tres días del estreno de MasterChef Celebrity por Telefe, Marixa Balli se convirtió en el centro de los rumores . Con su estilo frontal, aclaró su situación en el programa y reaccionó a las especulaciones sobre su foto oficial junto al resto de los participantes.

Durante una entrevista con Alejandro Guatti, la cantante fue abordada sobre su desempeño en las grabaciones. Con tono distendido, respondió: “ Muy bien, muy lindo grupo, estoy muy feliz , es un grupo que me sorprendió, que me divierte mucho y que es muy lindo compartir momentos fuera de la grabación”. Sin embargo, la charla pronto viró hacia los rumores .

El periodista recordó el accidente doméstico de Eugenia Tobal, otra participante del certamen, y preguntó con humor si Balli también había sufrido algún percance. Ella contestó con naturalidad: “ No, estoy golpeada, me golpeé yo sola en el mercado . Soy así. Después me quemé el cuello, me metí el codo en el horno. Para analizar la comida me meto en el horno, adentro de la batidora, no controlo el cuerpo, se me va solo ”.

Ante la insistencia del cronista sobre las versiones de que sería la primera eliminada, la respuesta fue directa: “Yo siento que están deseando que me vaya para ort... y la verdad es que eso me divierte . No sé si es algo en contra, pero como: ‘Vamos con la Balli, que le vaya como el ort...’. Me va a ir como me tenga que ir ”.

Otro punto de discusión fue la foto oficial del elenco , donde su posición generó comentarios. Guatti le preguntó si se sentía desplazada. Balli analizó: “Acá está La Joaqui, número uno total actual. Es un lugar sumamente lindo, en el medio. La vista va primero al medio y después a la derecha, y, por último, a la izquierda. A mí me encanta donde estoy . Esto no es la marquesina del teatro, donde hay cuatro artistas y está la figura masculina, la figura femenina. No, acá somos un grupo ”.

Embed MARIXA BALLI SOBRE "MASTERCHEF": "NO LLORÉ NI ESTUVE ANGUSTIADA", Y DIJO: "YO TENGO MUCHO CARÁCTER"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/JDSeKFZY1W — América TV (@AmericaTV) October 8, 2025

La artista aprovechó la ocasión para despejar especulaciones sobre su salida del canal América: “No me destrocen después, porque estuvieron diciendo cositas. Me mandan mis amigas. Quiero buena onda. Yo no me fui de América por nada, me fui porque me fui. No me fui para entrar a otro lugar”.

Días antes, Balli también había respondido a preguntas similares en Intrusos. “Se habló mucho de vos porque se dijo que estabas muy enojada con el jurado y que serías la primera eliminada”, señaló el cronista. Ella contestó con serenidad: “Tienen que ver el programa. Me parece que el programa está espectacular, que es muy divertido, muy lindo. Hay mucha sensibilidad también porque es algo que te provoca todo”.

Sobre los rumores de lágrimas en el set, fue tajante: “No, te juro que no. Lo que me divierte es que no sé de dónde sale, porque no pasó eso. Yo tengo mucho carácter y hay cosas que a veces me pueden molestar o no. Yo no sé quién interpretó, a lo mejor, llorar. Lloré. Es muy especial este programa. Desde adentro es otra cosa”.