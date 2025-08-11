11 de agosto de 2025 - 14:53

El mal momento de Marixa Balli: amenazas y botón antipánico

La artista y panelista de LAM quedó envuelta en una polémica tras defender animales y denunciar situaciones que considera injustas.

Marixa Balli en un mal moment
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Marixa Balli volvió a usar su visibilidad para defender a los animales y denunciar situaciones que considera injustas. La panelista de LAM tiene un largo historial de acciones solidarias vinculadas al rescate y cuidado de mascotas, desde participar en operativos contra criaderos clandestinos hasta difundir casos de maltrato para que lleguen a una solución.

El caso que llevó a Marixa Balli a recibir amenazas

En el pasado, logró desbaratar un criadero ilegal tras llevar a las cámaras de televisión a un allanamiento. Ahora, su lucha se centra en ayudar a Carlos, un hombre en situación de calle que busca recuperar a su perrita Lola.

Según relató Balli, el animal fue criado por él desde que nació, pero un grupo de rescatistas se la llevó, presuntamente por prejuicios vinculados a su condición de vida.

La panelista asegura que, a pesar de sus gestiones, quienes tienen a Lola no quieren devolverla. Ante esta situación, decidió exponer el caso públicamente en sus redes sociales. Sin embargo, su denuncia derivó en un nuevo problema: comenzó a recibir amenazas.

Marixa Balli

Estoy recibiendo amenazas tremendas de las que se hacen llamar rescatistas y tienen páginas (de defensa animal). Ya realizamos la denuncia penal”, expresó Balli en una de sus publicaciones.

Le entregarán un botón antipánico a Marixa Balli

Según indicó, el fiscal que interviene en la causa dispuso que le entreguen un botón antipánico debido al grado de las intimidaciones. “Hoy me entregan el botón antipánico. Pedido del fiscal por el grado de amenazas”, afirmó.

Además, dirigió un mensaje a Carlos, el dueño de Lola, instándolo a protegerse mientras ella continúa con las gestiones para que la perra regrese a sus manos. “Todos por Lola. Carlos cuidate”, escribió.

Marixa busca la restitución de la mascota y volver a abrir el debate sobre el prejuicio hacia las personas en situación de calle que conviven con animales, una problemática que, según ella, requiere más empatía y menos discriminación.

Marixa Balli 1

