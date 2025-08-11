11 de agosto de 2025 - 11:15

Se ve en 3 capítulos la docuserie de Netflix que abrió nuevas pistas sobre una desaparición sin resolver en un crucero

El motivo: el FBI ofrece una gran suma de dinero a quienes aporten información sobre el paradero de Amy Lynn Bradley.

El documental cuenta la historia real de una desaparición sin resolver.

Foto:

gentileza
Por Redacción Espectáculos
Con solo tres capítulos, está entre lo más visto a nivel mundial. Su repercusión llegó luego de que el FBI ofreció 25 mil dólares de recompensa para quienes puedan brindar nueva información sobre la mujer que tenía 23 años cuando fue vista por última vez.

La desaparición de Amy Lynn Bradley

Era 1998, Amy acababa de graduarse de la universidad y estaba de vacaciones con su familia en el crucero Rhapsody of the Seas, de la empresa Royal Caribbean. El barco partió de San Juan, Puerto Rico, el 21 de marzo, rumbo a Aruba y Curazao.

Embed - Amy Bradley Is Missing | Official Trailer | Netflix

Sin embargo, en la madrugada del 24 de marzo, su padre fue la última persona en verla con vida, sentada en el balcón del camarote familiar. Desde entonces, no se volvió a saber nada de ella.

El documental se centra en los eventos que rodearon la desaparición y los días previos dentro del Rhapsody of the Seas. Además cuenta con entrevistas con la familia de la mujer, testigos y expertos, así como material de archivo y recreaciones de los hechos.

2LRY64VIRREDVBEO4RJQHIZBOY (1)
Amy y su hermano Brad en el barco.

Las principales hipótesis sobre qué le sucedió a Amy

Suicidio: fue la primera teoría, pero se descartó rápidamente. No se hallaron restos en la zona por donde pasó el crucero y Amy tenía planes a futuro, un contrato de trabajo recién firmado y la adopción de un perro.

Accidente: la idea de que Amy cayera accidentalmente desde el balcón del camarote tampoco convenció a los investigadores. Ella era una excelente nadadora y probablemente habría podido sobrevivir.

Secuestro a bordo: es la hipótesis más fuerte. La noche anterior, Amy y su hermano Brad asistieron a una fiesta en el barco. Amy fue vista bailando con Alister Douglas, integrante de la banda que tocaba esa noche, y testigos dijeron haberlos visto caminar juntos por el crucero. Douglas fue interrogado, pero no se encontraron pruebas que lo incriminaran.

Testigos y tatuajes como pista clave

Uno de los testimonios más llamativos es el de un hombre que asegura haber contratado a una mujer muy parecida a Amy y que incluso describió con detalle los tatuajes que llevaba.

S5FHS2C35FABVMAONB4CTGUXIY

Según el FBI, al momento de su desaparición Amy tenía:

  • Un demonio de Tasmania girando una pelota de básquet en el hombro.
  • Un sol en la parte baja de la espalda.
  • Un símbolo chino en el tobillo derecho.
  • Un gecko en el ombligo.
