La película de 2005 que llama la atención en Netflix por una desaparición imposible

Una película del año 2005 se convirtió en tendencia en Netflix gracias a su atrapante trama de suspenso. Se trata de "Plan de vuelo". En el largometraje Foster interpreta a una madre desesperada en busca de su hija desaparecida en pleno vuelo transatlántico. Su éxito reciente en la plataforma lo posiciona entre los contenidos más vistos de la semana, con más de 6 millones de visualizaciones.

Sinopsis de “Plan de vuelo” Tras la inesperada muerte de su esposo, Kyle Pratt (Jodie Foster) aborda un vuelo de Berlín a Nueva York junto a su hija Julia de seis años. Agotada y emocionalmente afectada, Kyle se queda dormida durante el viaje.

Embed - Flightplan (2005) | trailer Al despertar, descubre que su hija desapareció sin dejar rastro. Lo más desconcertante es que nadie en el avión recuerda haber visto a la niña, y no hay registros de que haya subido a bordo.

En medio de la confusión y el escepticismo de la tripulación y los pasajeros, Kyle lucha por demostrar que no está perdiendo la razón. Lo que sigue es una carrera contrarreloj para resolver el misterio y encontrar a su hija en un lugar donde, aparentemente, es imposible que alguien desaparezca.