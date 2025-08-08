8 de agosto de 2025 - 11:30

La película de 2005 que llama la atención en Netflix por una desaparición imposible

Es un clásico del thriller de suspenso, protagonizado por Jodie Foster, que no cautivó a la crítica pero fue un éxito en cines.

Un clásico del cine de thriller que ya está disponible en Netflix.

Un clásico del cine de thriller que ya está disponible en Netflix.

Foto:

Robert Schwentke el director de Plan de vuelo

Robert Schwentke el director de "Plan de vuelo"

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Carla Peterson llega a Netflix con una película basada en hechos reales.

Carla Peterson arrasa en Netflix con una apuesta basada en hechos reales

Por Andrés Aguilera
Pedro Pascal y Paul Mescal los grandes protagonistas de la secuela de Gladiador.

Pedro Pascal desplazó a Adam Sandler, Gladiador II es lo más visto en Netflix ¿qué tienen las secuelas?

Por Redacción Espectáculos

Una película del año 2005 se convirtió en tendencia en Netflix gracias a su atrapante trama de suspenso. Se trata de "Plan de vuelo". En el largometraje Foster interpreta a una madre desesperada en busca de su hija desaparecida en pleno vuelo transatlántico. Su éxito reciente en la plataforma lo posiciona entre los contenidos más vistos de la semana, con más de 6 millones de visualizaciones.

Sinopsis de “Plan de vuelo”

Tras la inesperada muerte de su esposo, Kyle Pratt (Jodie Foster) aborda un vuelo de Berlín a Nueva York junto a su hija Julia de seis años. Agotada y emocionalmente afectada, Kyle se queda dormida durante el viaje.

Embed - Flightplan (2005) | trailer

Al despertar, descubre que su hija desapareció sin dejar rastro. Lo más desconcertante es que nadie en el avión recuerda haber visto a la niña, y no hay registros de que haya subido a bordo.

En medio de la confusión y el escepticismo de la tripulación y los pasajeros, Kyle lucha por demostrar que no está perdiendo la razón. Lo que sigue es una carrera contrarreloj para resolver el misterio y encontrar a su hija en un lugar donde, aparentemente, es imposible que alguien desaparezca.

Reconocida, pero en taquilla

Si bien la película del director, Robert Schwentke, no fue un fenómeno crítico, fue un éxito comercial: recaudó más de 223 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de unos 55 millones.

robert-schwentke
Robert Schwentke el director de

Robert Schwentke el director de "Plan de vuelo"

“Plan de vuelo” fue reconocida en premios como los Saturn Awards, donde recibió nominaciones a Mejor actriz y Mejor thriller, y obtuvo un galardón técnico en los BMI Film & TV Awards por su banda sonora, compuesta por James Horner. Aunque no fue aclamada por la crítica, el film se consolidó como un clásico del suspenso psicológico de los 2000.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Oriana Sabatini fue parte del anuncio del lanzamiento de la segunda temporada de Merlina.

Oriana Sabatini se postuló para ser parte de Merlina, pero a su modo: "Lo mío es la tanatopraxia"

Por Agustín Zamora
Jenna Ortega es Merlina en la serie de Netflix Merlina (Wednesday), una producción de Tim Burton. Ahora estrena la segunda temporada.

Merlina: luego de 3 años estrena en Netflix la segunda temporada

Por Sara Lombino
“My Melody & Kuromi”, la nueva serie de animé de Netflix.

Está en top de Netflix: el animé japonés de 12 episodios que cautiva a niños y adultos nostálgicos

Por Redacción Espectáculos
Mi año en Oxford, la devastadora película de Netflix que es furor en redes sociales

La nueva película romántica de Netflix que dura dos horas y nadie soporta verla sin llorar

Por Redacción Espectáculos