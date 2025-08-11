Se supo el llamativo precio de la yerba mate de Zaira Nara "cosechada con respeto"

Alejada de los maquillajes y la ropa, Zaira Nara sorprendió a sus seguidores con un nuevo emprendimiento. La modelo incursiona en el mundo de la yerba mate . “Cosechada con respeto”, “Alba Nueva” es una propuesta artesanal, sustentable y libre de humo. ¿Cuánto cuesta el paquete?

“Mi momento favorito”, así introdujo en su cuenta de Instagram a Alba Nueva. Con un atardecer de fondo, el equipo de mate y el paquete verde oscuro con letras en blanco, el carrete de fotos muestra en detalle el nuevo producto.

La yerba de la modelo se cultiva en la provincia de Misiones con prácticas respetuosas para el medioambiente. No utiliza pesticidas y respeta los procesos naturales, desde el vivero hasta el envasado.

Además, tiene un estacionamiento natural de 12 meses , lo que contribuye a un sabor más equilibrado y auténtico.

Según su descripción oficial, es “una yerba mate auténtica, curada con tiempo y cosechada con respeto”. También se destaca por no producir acidez y por ofrecer un aroma con notas de hierba seca, azúcar morena y minerales propios de la tierra colorada.

"Alba nueva": ¿por qué el nombre?

El nombre representa “el comienzo de algo fresco, natural y luminoso”. En redes sociales, Zaira explicó que la idea nació hace varios años y que trabajó en silencio junto a expertos del sector.

“El mate es uno de esos momentos simples del día que me dan mucha felicidad. Lo tomo sola, con amigos, con mi familia… Es un ritual cotidiano lleno de sentido”, posteó.

Cuánto sale la yerba de Zaira Nara

La yerba está disponible en dos variedades:

“Tradicional” , con un paquete verde oscuro: molienda con más polvo y menos palo, hojas medianas y chicas, cuerpo medio/alto y retrogusto persistente.

, con un paquete verde oscuro: molienda con más polvo y menos palo, hojas medianas y chicas, cuerpo medio/alto y retrogusto persistente. “Suave”, en un packaging coral: molienda más gruesa, amargor suave, hojas más grandes, más palo y menos polvo que la tradicional.

“Alba nueva” está disponible en la página web de la marca y su precio oficial es de $3.400 por el paquete de 500 gramos.

Se cataloga como una yerba premium. El precio promedio de algunas marcas locales, en el formato de medio kilo, ronda entre $2.900 “Playadito” y hasta 4.200 “La Merced”.