Emotivas palabras de Gustavo Yankelevich tras la muerte de su nieta, Mila Yankelevich: "Con mucho dolor..."

El reconocido productor y empresario rompió el silencio tras la trágica muerte de la hija menor de Tomás Yankelevich.

La muerte de Mila Yankelevich, de apenas 7 años, conmocionó al mundo del espectáculo argentino y a una de las familias más queridas del país, que ya había atravesado la pérdida de Romina Yan hace 15 años. En medio del duelo, Gustavo Yankelevich decidió romper el silencio y expresarse públicamente.

Gustavo Yankelevich comentó el posteo de su nieto, Valentín La noticia generó profundo dolor y un silencio absoluto por parte de los allegados, que se reunieron en Miami para acompañar a Tomás Yankelevich y Sofía Reca en este momento tan difícil. Fue en este contexto que Gustavo habló tras la tragedia, aunque no lo hizo de forma directa.

Los trágicos antecendentes de Cris Morena y el eterno recuerdo de Romina Yan (3) El reconocido productor le envió un mensaje de aliento a su nieto Valentín, hijo de Romina, el joven piloto de automovilismo a quien apoya de manera incondicional. El gesto reveló, de manera implícita, cómo la familia busca sostenerse unida a pesar del dolor.

Valentín había compartido en Instagram un balance de su participación en la categoría Acpac Tur Car 2000, tras competir en el Autódromo Villicum, en San Juan. “Final P6 me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el Ambrogio Racing”, escribió junto a varias fotos de la carrera.

Embed - CRIS MORENA Y GUSTAVO YANKELEVICH HABLARON POR PRIMERA VEZ DE LA MUERTE DE MILA: "CON MUCHO DOLOR" La palabra de Gustavo Yankelevich tras la muerte de su nieta menor A ese posteo, Gustavo Yankelevich respondió con un mensaje cargado de orgullo y emoción. “Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia, es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”, expresó.