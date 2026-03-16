16 de marzo de 2026 - 21:45

El particular festejo de Michael B. Jordan para celebrar su Oscar al mejor actor

El actor fue premiado por su doble papel en “Pecadores” y dedicó un emotivo discurso durante la ceremonia.

Michael B. Jordan ganó el Oscar y sorprendió con su festejo fuera de gala.

Michael B. Jordan ganó el Oscar y sorprendió con su festejo fuera de gala.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El actor Michael B. Jordan fue distinguido como Mejor Actor en la 98° edición de los Premios Oscar, gracias a su doble interpretación en la película Pecadores. En el film Jordan actúa como Stack y Smoke, los gemelos protagonistas.

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El artista se impuso en una terna competitiva que incluía a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio, consolidando uno de los momentos más importantes de su carrera.

Un discurso emotivo y con referencias históricas

Durante su discurso, Jordan agradeció el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria: "Gracias a todos los presentes y a todos los que me siguen desde casa por apoyarme a lo largo de mi carrera. Lo agradezco de verdad".

Además, expresó: “Sé que quieren que me vaya bien, y yo quiero que me vaya bien porque apuestan por mí, así que gracias por seguir apostando por mí. Voy a seguir superándome y voy a seguir siendo la mejor versión de mí mismo”.

Michael B. Jordan ganó el Oscar y sorprendió con su festejo fuera de gala
Michael B. Jordan ganó el Oscar y sorprendió con su festejo fuera de gala.

Michael B. Jordan ganó el Oscar y sorprendió con su festejo fuera de gala.

El actor también destacó el significado histórico del premio, al convertirse en uno de los pocos actores afrodescendientes en ganar esta categoría, y rindió homenaje a figuras clave de la industria como Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith y Halle Berry, a quienes definió como “gigantes que abrieron camino en la industria”.

Tras recibir la estatuilla, el actor fue ovacionado por el público presente y, al bajar del escenario, fue felicitado por colegas como Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro, quienes lo saludaron por su logro.

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Un festejo fuera de lo habitual

Lejos de seguir el circuito habitual de celebraciones en fiestas exclusivas, Jordan optó por un festejo distinto en Los Ángeles. El actor realizó una parada en una hamburguesería junto a su equipo, donde fue rodeado por fanáticos y fotógrafos que se acercaron al lugar.

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Allí, con su estatuilla en mano, realizó un pedido de comida rápida para todos sus acompañantes, en una celebración más relajada tras la ceremonia.

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